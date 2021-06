Molte storie sono nate dietro le quinte di Amici. Il talent show di Maria De Filippi negli ultimi anni ha sfornato numerosi cantanti e ballerini che una volta fuori sono riusciti ad imporsi. In qualche caso, oltre alle soddisfazioni professionali, la creatura di Maria è riuscita a regalare anche altro ai suoi allievi. Nell’ultima edizione sono stati la campionessa Giulia Stabile e Sangiovanni ad innamorarsi. Che dire, poi, di Martina Miliddi e Raffaele Renda?

I due, per la gioia, si fa per dire, di Aka7even che con Martina aveva avuto una storia, si dicono felici e contenti. Non è la prima volta e non sarà l’ultima. D’altra parte la tv è piena di reality in cui, anche se non ‘previsto’ dal format, i partecipanti finiscono l’uno nelle braccia dell’altra. Sarà perché affrontare sfide e mettersi in gioco in un contesto dove non manca la pressione fornisce l’occasione di provare empatia, avvicinarsi e poi… chissà.

Una delle storie d’amore più seguite, nata proprio ad Amici, è stata quella tra Elena D’Amario e il cantante Enrico Nigiotti. I due si lasciarono poco dopo la fine di quell’esperienza che li ha lanciati nel mondo dello showbiz. Ma evidentemente il rapporto è stato così forte che ancora oggi qualcosa che si muove nel loro cuore è rimasto. In particolare è stata Elena a raccontare, sabato 5 giugno a Silvia Toffanin, quello che è stata senza dubbio una storia importantissima. Una storia che molti fan vorrebbero che tornasse viva.





“Noi – ha svelato Elena D’Amario nel salotto di Verissimo – continuiamo a supportarci nei momenti professionali. Ci sentiamo con un messaggio in quei momenti”. “Enrico è stato il mio primo amore – le parole della ballerina – Lo ricordo con un affetto enorme. Non lo dimenticherò mai. Un amore così travolgente non l’ho più provato”. Dopo una storia con il collega Alessio La Padula, la ballerina e coreografa di Amici oggi sembrerebbe essere single.

Le sue parole hanno riacceso le speranze di chi sogna di vederla di nuovo al fianco di Enrico Nigiotti. La relazione tra il cantante, che dopo Amici partecipò a X Factor e poi al Festival di Sanremo, ed Elena D’Amario è finita da ormai diversi anni. Fu la distanza tra i due a decretare la fine della storia. La ballerina si trasferì in America per lavoro e i due si lasciarono. Il cantautore adesso è felice al fianco della sua Giulia. E, a proposito della storia d’amore con Elena ha dichiarato che fu una “ragazzata”. In ogni caso i rapporti tra Elena e Enrico sono rimasti buoni. E i fan continuano a sognare.