“Enrica Bonaccorti nuda”. Foto choc sui social e per la vip della tv finisce malissimo: la decisione

Una brutta vicenda ha coinvolto la conduttrice e attrice italiana Enrica Bonaccorti, che adesso è riuscita ad avere ragione dopo quello che le è successo. In particolare, una vip aveva diffuso delle foto nude di lei e nelle scorse ore è arrivata la sentenza del tribunale civile, che ha condannato colei che si era resa protagonista di questo gesto nei confronti di Enrica. La notizia è stata data dal Corriere della Sera, il quale è anche sceso nei dettagli ricostruendo passo dopo passo la storia cominciata un paio di anni fa.

Tra l'altro, Enrica Bonaccorti non si era arrabbiata semplicemente per queste sue foto nude pubblicate online senza comunque il suo permesso, ma anche perché in una di queste non era lei la protagonista. Quindi, si era trattato di un'immagine fake che ritraeva invece un'altra donna. Per questo motivo ha poi deciso di contattare i suoi avvocati e di portare in tribunale il personaggio famoso in questione, che ora ha ricevuto la spiacevole notizia. E dovrà quindi accettare questa decisione presa da una giudice.





Enrica Bonaccorti e le foto nude diffuse: condannata Elena Morali

Il Corriere della Sera ha illustrato anche le motivazioni ufficiali, che hanno indotto la giudice a dare ragione ad Enrica Bonaccorti per queste foto nude e a condannare una vip, ex protagonista de La Pupa e il Secchione: “La convenuta è responsabile di aver attribuito alla persona dell’attrice una immagina potenzialmente disturbante, volgare e che in realtà raffigura un’altra persona”. Andiamo a vedere insieme chi è stata condannata e soprattutto che tipo di verdetto è stato disposto dal magistrato.

A mostrare quelle foto private, di cui una fake, di Enrica Bonaccorti era stata Elena Morali. Nel corso di Non è la D’Urso di Barbara D’Urso, L’ex Pupa aveva affermato: “Qualcuno di voi ha cominciato così anni fa, ah no era il seno non le natiche. Vero, non hai mai fatto topless?”. E Carmelita aveva aggiunto: “Elena Morali ha pubblicato e non mi è sembrato molto carino delle foto di Enrica Bonaccorti in topless. Tra l’altro, ce n’è una sbagliata”. E poi la Bonaccorti aveva fatto intuire che avesse portato Elena in tribunale.

Alla fine il verdetto della giudice ha previsto la condanna di Elena Morali al pagamento di 6mila euro nei confronti di Enrica Bonaccorti. Quest’ultima non ha avuto il danneggiamento della sua carriera professionale, visto che comunque è stata ed è tuttora una grande conduttrice e attrice, ma quel gesto dell’ex Pupa e il Secchione è stato condannato.

