“Forza Azzurri”. E Emma Marrone si spoglia per la vittoria dell’Italia. Lo scatto fa impazzire tutti

L’Italia di Roberto Mancini ha reso tutti orgogliosi nella serata di domenica 11 luglio. Gli azzurri sono stati abili a battere 4-3 ai calci di rigore l’Inghilterra a Wembley, nel loro tempio del calcio, e a laurearsi meritatamente campioni d’Europa. Decisiva la parata finale del portiere Donnarumma sul tiro dagli undici metri di Saka. Sono stati in milioni in tutta la nazione a scendere in piazza e a festeggiare con grandissimo entusiasmo il raggiungimento di un traguardo veramente storico.

Era infatti dal 1968 che l’Italia non alzava al cielo la coppa e questo si tratta del secondo Europeo conquistato nella sua storia. Anche i personaggi famosi hanno voluto contribuire alla festa con delle esultanze straordinarie. I più accesi Chiara Ferragni e Fedez, che hanno dato vita ad esultanze e video pazzeschi. Ma anche Emma Marrone non è stata da meno e ha deciso di emulare le gesta di Sabrina Ferilli, spogliandosi per la gioia di questo successo. E i fan non hanno potuto che apprezzare questo gesto.

Emma Marrone ha dunque festeggiato in maniera clamorosa il trionfo europeo dell’Italia di calcio e ha sorpreso tutti con l’istantanea pubblicata sul suo profilo social. Ha tirato in ballo l’episodio della Ferilli, che decise di spogliarsi in occasione della vittoria dello scudetto della Roma, avvenuta nel 2001. In quella circostanza scelse il Circo Massimo per concretizzare il suo intento. L’immagine dell’artista originaria della Puglia ha ovviamente fatto il giro della rete in pochissimo tempo.





Queste le parole scelte da Emma Marrone per commentare il suo post: “Come la grande Ferilli. Forza azzurri. La coppa è nostra”. E subito sono arrivati i commenti degli utenti: “Campioni Emma”, “Con questa foto ci fai morire”, “Ti amo Emma, forza azzurri”, “Stupenda, sei un mito”. E altri ancora: “Daje ca..o, grazie anche a te che hai portato fortuna”, “Sei un genio tra i geni”, “Impazzisco per te”. Dunque, una vera e propria apoteosi ha travolto la salentina, che ha colpito nel segno con questa istantanea.

A far piacere agli italiani è anche stata l’esultanza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente a Londra. Queste le parole del Capo dello Stato: “Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori, hanno ben rappresentato l’Italia e hanno reso onore allo sport”, ha detto subito dopo la fine della partita che ha visto la nazionale far diventare azzurro il cielo sopra Wembley.