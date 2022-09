“È per te papà”. Emma Marrone, le nuvole sono passate: stavolta sono lacrime di gioia

Emma Marrone ha vissuto giorni e settimane da incubo per la morte di suo padre Rosario, scomparso per una leucemia che purtroppo se l’è portato via per sempre dai suoi cari. Ma ora nella sua famiglia è successo qualcosa di veramente importante e finalmente lei ha potuto avere una grossa gioia. Certo, l’assenza del genitore è stata pesante e lo sarà anche in futuro, ma è stato raggiunto un obiettivo davvero bellissimo. E sono certi che il loro amato papà è stato al loro fianco anche se non fisicamente.

A proposito di Emma Marrone e del dolore causato dalla morte del padre, prima di questa gioia la cantante aveva commentato: “Grazie per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi. Avrei anche voluto commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini. Mio papà da ottobre scorso stava lottando contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone e tutti i medici e infermieri dell’ospedale”.

Emma Marrone, dopo la morte del padre gioia enorme per suo fratello

Nella giornata del 29 settembre si è realizzato qualcosa di veramente suggestivo nella famiglia di Emma Marrone. Dopo la morte di suo padre, a donarle una gioia incredibile è stato suo fratello Francesco Marrone. L’artista originaria del Salento si è immortalata insieme a lui e a sua madre e ha scritto una didascalia molto commovente: “Lo giuro. Grande Checco, sei il nostro orgoglio e ti amiamo tanto”. Anche lo stesso fratello ha pubblicato un video significativo, dove ha comunicato a tutti la grande notizia.

Il fratello di Emma Marrone è diventato vigile del fuoco e ha fatto il giuramento. Presenti ovviamente la cantante e la loro madre, che lo hanno supportato in questo momento importante della sua vita. Avrebbe voluto al suo fianco anche papà Rosario, ma purtroppo il destino glielo ha impedito. Francesco Marrone ha invece postato il filmato inerente il momento del giuramento e ha scritto: “Ho gridato con tutte le mie forze affinché ti arrivasse la mia voce”. Chiaro il riferimento al suo adorato genitore.

Di Francesco Marrone si sa, oltre adesso al fatto di essere diventato un pompiere, che è più piccolo di 3 anni rispetto ad Emma, quindi ne ha 35. Inoltre, ha una relazione sentimentale con una ragazza di 28 anni che si chiama Clarissa. In occasione di un compleanno di lui, la cantante gli aveva dedicato: “Sai tutto di me e io tutto di te. Ti amo e ti auguro tutto il bene del mondo”.