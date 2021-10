“Ha afferrato i miei seni e…”. La denuncia choc della bellissima vip sul cantante: “Lui diceva di essere ubriaco”

Era il 2013 e Blurred Lines di Robin Thicke in collaborazione con T.I. e Pharrell era in cima alle classifiche di tutto il mondo. Ricorderete il sound e molto probabilmente il video che rese celebre una modella, la bella Emily Ratajkowski. Da lì a qualche anno la giovane diventò un fenomeno dei social con la sua bellezza senza tempo. Ma è proprio in quell’occasione, forse la più importante della sua vita, che la Ratajkowski subì una molestia. Sì, avete letto bene, uno dei videoclip più famosi e visti della storia, in realtà nasconde una violenza su una ragazza poco più che maggiorenne.

Ora Emily Ratajkowski ha 30 anni e nel suo libro autobiografico ha deciso di affrontare l’argomento che l’ha molto ferita. La descrizione dell’accaduto è stata riportata in anteprima sulle pagine del Sunday Times e ripresa da FanPage: “Dal nulla, ho sentito la freddezza e delle mani di uno sconosciuto che stringevano i miei seni da dietro. Mi sono allontanata istintivamente, guardando Robin Thicke“. Anche la regista del videoclip, Diane Martel, conferma l’episodio: “Ricordo il momento in cui le ha afferrato i seni”.

E ancora: “Era dietro di lei mentre erano entrambi di profilo e mi sono messa a urlare “Cosa ca**o stai facendo? Basta così, le riprese sono finite!“. Dobbiamo dire, per onor di cronaca, che il cantante si sarebbe però scusato con Emily Ratajkowski, dando la colpa all’alcool: sembrerebbe infatti che si fosse presentato sul set del video sbronzo.





Ora però Emily Ratajkowski ha 30 anni, è diventata mamma e soprattutto non ha più voglia di nascondersi. La supermodella americana, lo scorso 8 marzo ha dato alla luce il piccolo Sylvester Apollo Bear, frutto dell’amore col marito, il trentanovenne produttore cinematografico Sebastian Bear McClard.

Emily Ratajkowski alleges Robin Thicke fondled her during 'Blurred Lines' filming https://t.co/HGdiHN6iLs pic.twitter.com/C3eKFov7ma October 2, 2021

Un amore in cui pochi, all’inizio, credevano. Un po’ perché lui non sembrava abbastanza famoso per una come Emily Ratajkowski. Un po’ perché i due si sono sposati a sorpresa, nel 2018, solo dopo poche settimane di frequentazione. E lo hanno fatto in antitesi con tutto ciò che è Hollywood Style: in comune a New York.