Emilio Fede sbrocca in diretta: “Ti auguro un cancro”. L’ex direttore del Tg4 perde la pazienza durante una diretta Instagram. Quello che è successo sembra stato scritto da un bravo sceneggiatore, ma sembra invece tutto reale. Il contesto lo conosciamo: è il giorno dei funerali del suo caro amico Silvio Berlusconi ed Emilio Fede è sconvolto dal dolore. C’è una macchina che dovrebbe passare a prenderlo per portarlo al duomo di Milano per assistere alla messa del Cavaliere, ma questa cosa non avverrà mai.

Come racconta lo stesso giornalista, non solo l’autista non si presenta a casa, ma decide anche di buttare via le chiavi della sua auto per evitare che Fede riesca ad andare ai funerali di stato. Le sue parole sono devastanti: “Lui è sparito e non si è fatto trovare! Quel farabutto andrebbe arrestato! Non solo è sparito, ma ha fatto pure in modo che bloccasse la mia macchina buttando via le chiavi. Farabutto mascalzone!”.





Emilio Fede sbrocca in diretta: “Ti auguro un cancro”

Chiaramente in molti hanno pensato fosse tutto uno scherzo visto che Emilio Fede ha continuato ad essere in diretta durante questi sfoghi e accadimenti. Ma attenzione, perché non è finita qui, l’ex direttore del Tg4, ad un tratto viene chiamato da un certo Alfredo che gli chiede:“Voglio capire perché lei non è andato al funerale!“. Ed è qui che Emilio Fede perde tutta la sua compostezza e ci regala quello che di fatto è un video epico di trash, degno solo alle grandi sbloccata riprese da Striscia la Notizia.

ma la live ig di Emilio Fede io ho le lacrime dovete tenermi pic.twitter.com/NdJGAnlMBW — sofia (@birrettee) June 14, 2023

“Se vieni qua ti regalo cinquemila euro e te lo spiego [perché non sono al funerale, ndr]! Vieni! Vieni! P..rco l..rido, figlio di una p..ttana b..gascia, cornuto di m..rda, che tu possa morire di un cancro al buco del c..lo che tanto lo hai usato da f..ocio. Sono in mano a delle m..rde!”. Perché è successo tutto questo? Chiaramente non è questa la sede adatta per scoprire cosa passi per la testa di Emilio Fede.

il devasto nella diretta instagram di Emilio Fede pic.twitter.com/l8xz6cY4Ku — ¥le ✨ (@yleniaindenial1) June 14, 2023

Tuttavia l’uomo ha deciso anche di dedicare qualche parole al suo ex capo, una volta capito l’inghippo della macchina: “Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo: per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro che mi occorre di allungare la mano e dire ‘Silvio, vengo con te! Non mi mollare. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto’”.

