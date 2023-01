Emanuela Folliero, il racconto choc. Una vicenda che ha decisamente scosso l’ex conduttrice di Stranamore e che ha messo in allarme anche i fan. Tutto sarebbe accaduto proprio tra le mura domestiche il giorno dell’Epifania. Panico nel giro di pochi secondi per il celebre volto della televisione italiana che ha letteralmente rischiato di morire.

Il dramma di Emanuela Folliero. Per i fan apprendere la notizia non è stato facile, ma fortunatamente per l’ex conduttrice di Stranamore la situazione non ha avuto un tragico epilogo. La vicenda è stata raccontata dopo la disavventura avvenuta in casa per colpa di un tostapane: “Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa di energia elettrica. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene”.

Il dramma di Emanuela Folliero rivelato solo oggi: “Tanta paura”

L’ex conduttrice ha raccontato la sua disavventura ai microfoni di RTL 102.5 News. E ancora, qualche dettaglio in più dopo il grosso spavento: “Avevo le mani umide ed ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo. Per fortuna nulla di grave. Solo tanta paura”. (“Ho denunciato tutto!”. Emanuela Folliero costretta a rivolgersi alla polizia).

E a proposito di Emanuela Folliero che di recente avrebbe ammesso di avere il piacere di condurre “un programma con Patrizia Rossetti. Mi piacerebbe far conoscere il mio lato comico, ma non farei mai un reality. Ho un’esclusiva con la mia famiglia”, proprio l’ex gieffina che ha abbandonato la casa per motivi di salute, ha detto che nell’ex conduttrice ha sempre trovato una “sorella” e che “L’amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare, non è qualcosa che si impara a scuola”.

Ma dopo l’esperienza alla guida del timone di Stranamore, Emanuela Folliero ha rivelato: “Oggi non inseguo la telecamera. Mi chiamano in tv e ci vado con piacere”. I fan infatti si chiedono quanto potranno rivedere la conduttrice nelle vesti di timoniera di un programma tutto suo.