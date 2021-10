La prima delle dieci donne che affiancheranno Nicola Savino alla conduzione delle Iene su Italia1 è Elodie. Martedì 5 ottobre inizia la nuova stagione del programma di Davide Parenti che ha sempre puntato sulla conduzione al femminile a partire da Simona Ventura fino ad Alessia Marcuzzi, passando per Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa e moltissime altre come Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto e Geppi Cucciari.

Oltre a Elodie ci saranno anche Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. Per celebrare la 25esima edizione dello show di Davide Parenti la conduzione al femminile aumenta in maniera considerevole. Al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band ci saranno 10 grandi donne della tv, del cinema, della musica e dello sport.

In attesa di vedere Elodie alle prese con la conduzione de Le Iene, si parla della cantante per la sua storia con Marracash. L’ultima foto social di coppia pubblicata da Elodie e da Marracash risale al 4 giugno scorso. Un’assenza inedita che aveva alimentato voci di una rottura. “La nostra relazione? È stimolante e faticosa”, ha confessato la cantante in una intervista rilasciata a Vanity Fair. “Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.





A dare ulteriori dettagli sulla situazione che sta vivendo Elodie, ci ha pensato Umberto Brindani, direttore di Oggi, che in merito ad Elodie ed alla sua vita sentimentale: “La sua carriera vola, il suo cuore sanguina…”. Il giornalista avrebbe incontrato la cantante in un bar e le sarebbe sembrata piuttosto abbattuta, tanto che un’amica è dovuta accorrere in suo aiuto: “No, Elodie non è affatto felice, sta soffrendo e si vede”.

Infatti su Oggi sono comparse delle foto di Elodie immortalata al termine di una giornata di lavoro: vestiti casual e mani sul volto a coprire la stanchezza. Poi di corsa tra le braccia di un’amica quasi a voler trovare un minimo di tranquillità. Insomma Elodie ha mostrato il suo lato più fragile, lontano dai lustrini a cui ha abituato il pubblico nelle sue ultime uscite.