Lo scorso settembre Elodie Di Patrizi aveva parlato della relazione con il collega Marracash, non nascondendo alcuni problemi di coppia. “È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi2, aveva raccontato la cantante.

“Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”, aveva detto ancora la Di Patrizi, con il quale ha iniziato una relazione nel 2019, mentre registravano la hit Margarita. “Io penso che questa che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita – aveva confessato la trentenne romana, parlando del rapper -. Ci sono momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna”.

Elodie, chi è il nuovo fidanzato

La cantante, che la scorsa settimana è stata la conduttrice della prima puntata de Le Iene, aveva parlato della relazione con il rapper milanese dopo alcune voci di crisi. E nelle ultime settimane aleggiano voci di crisi e si parla addirittura di rottura.





Il sospetto dei fan, che per alcuni pare essere una certezza, deriva dal fatto che il settimanale Chi ha paparazzato la cantante insieme a un altro uomo. I due si trovano all’ingresso della casa di Elodie e lui ha uno zaino in mano, tutti dettagli che confermerebbero la rottura della coppia. Inoltre per tutta l’estate la cantante non ha mai pubblicato una foto insieme al compagno, cosa che invece era solita fare fino al 4 giugno 2021, data dell’ultima foto di coppia pubblicata sul suo account Instagram.

Ora la voce inizia a diventare certezza, visto che la cantante è stata beccata dai paparazzi di Chi con l’aitante modello e marketing manager di Armani Davide Rossi. I due sono stati pizzicati a Milano, hanno cenato insieme ad alcuni amici e poi sono rientrati nell’appartamento di Elodie.