Si torna a parlare in maniera preponderante anche di Elodie Di Patrizi, la cantante amatissima dai fan. La giovane, in questi ultimi giorni, ha deciso di passare il capodanno (più qualche giorno extra) lontana dal freddo di Milano. La bellissima cantante è volata infatti fino alle Maldive, dove ha trascorso alcuni giorni di relax, lasciandosi cullare dalle squisite atmosfere dell’arcipelago incastonato nell’Oceano Indiano. Ma era sola Elodie?

Da quello che si è scoperto, Elodie non era sola. A riguardo, il magazine Oggi ha spiegato che a fare compagnia all’artista è stata sua sorella Fey. E chi si aspettava l’allegra compagnia di Davide Rossi, si sbagliava. Del giovane cantante nessuna traccia. Ma non è finita, perché sempre Oggi ha evidenziato che la Di Patrizi sarebbe tornata addirittura single. Dunque, la conoscenza con l’ex modello e marketing manager di Armani si sarebbe arrestata.

Come ricorderete, Elodie e Davide Rossi, erano stati pizzicati da Chi Magazine mentre si stavano scambiando un dolce e appassionato bacio in auto, era Novembre. A quel punto la cosa era diventata quasi ufficiale. Tuttavia, sulla vicenda, i diretti interessati non hanno mai aperto bocca. Dopo qualche giorno però, i due non sono stati più stati visti assieme e i ben informati sussurrano che il cuore della cantante non batta più per alcun ‘lui’ in questo momento.





C’è da dire tuttavia che i due cantanti sono comunque rimasti in ottimi rapporti dopo che la relazione si è sciolta. A testimonianza di ciò ci sono le parole di Elodie e Marra che in diverse interviste hanno sottolineato come la stima reciproca e il rispetto non siano venuti meno.

Elodie poi, poco prima che venisse annunciata pubblicamente la rottura con ‘Marra’, aveva parlato di un rapporto tanto “stimolante” quanto “faticoso“. Non si sa molto di più sulle reali cause che hanno portato all’addio di questa lunga Soria d’amore. I due tuttavia hanno preferito raccontare il bello che c’è ancora tra di loro anche dopo la dine del sentimento. Bravi.