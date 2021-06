Momento molto triste per Elisabetta Gregoraci, infatti il 29 giugno non può mai essere una data come tutte le altre. Nelle scorse ore ha dato vita ad una storia sul suo profilo Instagram, nella quale ha scritto un messaggio strappalacrime per una morte che ancora oggi non riesce ad accettare e superare. Ha anche deciso di mettere in sottofondo una bellissima canzone, a corredo di un’immagine bellissima di lei in compagnia di questa figura fondamentale. Ovvero ‘Angelo’ di Francesco Renga.

Qualche giorno fa ha vissuto invece un incubo a causa della presenza di ladri in casa. Elisabetta Gregoraci racconta di essere andata a prendere il figlio Nathan Falco a scuola. Al suo rientro si è ritrovata un ladro in casa. Fortunatamente, il ladro è stato preso dalla polizia e trasportato in carcere. Merito anche del figlio Nathan che ha avuto, invece, la prontezza di chiamare le forze dell’ordine. Ma a stupire è il racconto della showgirl che ribadisce di aver inseguito il ladro, mettendolo all’angolo.

Elisabetta Gregoraci ha dedicato un post molto struggente a sua mamma Melina, deceduta il 29 giugno del 2011, quindi esattamente 10 anni fa. Questo quanto riportato nel messaggio dall’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’: “Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me. Odio questo numero. Ovunque tu sia sappi che mi manchi, sempre tanto ogni giorno di più. Ti amo mamma”. E anche la sorella Marzia ha voluto condividere un suo pensiero sul suo profilo Instagram ufficiale.





Queste le parole invece usate dalla sorella di Elisabetta Gregoraci: “Tu la mia fonte d’ispirazione, tu la mia guida, tu la mia forza e la ragione di ogni cosa. Manchi mamma, ma sono sicura che tu stai bene e vegli su di noi. 10 anni senza te ma sempre con te”. Ed Eli ha risposto: “Sempre con noi”. Dunque, una giornata molto difficile per entrambe le donne, che fanno ancora fatica a parlare e ad accettare questa perdita dolorosissima, che dieci anni fa le ha cambiato per sempre le loro esistenze.

Intanto, a livello professionale, si è parlato che Elisabetta Gregoraci possa sostituire Barbara D’Urso. ‘Diva e Donna’ ha quindi scritto su Barbara D’Urso: “Dopo Elisa Isoardi un’altra showgirl si sarebbe fatta avanti per riuscire a insinuarsi negli spazi che dovrebbero essere lasciati liberi da Barbara D’Urso: si tratta di Elisabetta Gregoraci. Quindi è già pronto un programma creato su misura per lei?”.