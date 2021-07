“Io e Flavio…”. L’ha detto: Elisabetta Gregoraci si lascia sfuggire questa frase ed è subito scoop

Ormai hanno divorziato da qualche anno Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. L’ex manager della Formula 1 e la bellissima showgirl hanno vissuto una lunga storia d’amore dal 2005 al 2017 tra red carpet, cene in bellissimi locali, splendide ville e una vita sempre al massimo per entrambi. Nella loro favolosa unione sancita con il grande sì nel 2008 è poi arrivato anche un figlio, Nathan Falco, che entrambi amano tantissimo.

Nel 2017 si sono separati e la loro è stata una separazione consensuale. “Tra noi c’è grandissimo rispetto, ci vogliamo bene – ha sempre detto Elisabetta Gregoraci -. Sono stati 12 anni molto importanti. Ma ora per noi il centro di tutto è nostro figlio. Lo amiamo entrambi ed è sereno e felice perché non ha mai visto i genitori litigare”. Ad unirli resta il bambino nato nel 2011 che mamma ha sempre chiamato Nathan e papà Falco: “Avrei dovuto capire tutto, quando litigammo per la scelta del nome”.

“Voglio ancora bene a Flavio Briatore”, ha ribadito Elisabetta Gregoraci lasciando tutti senza parole nel corso di un’intervista al settimanale DiPiù. Lei, ex di Briatore, ha partecipato al Grande Fratello vip di Alfonso Signorini dove è stata al centro del gossip per l’amicizia stretta con Pierpaolo Pretelli (che poi si è fidanzato con Giulia Salemi). “Io e Flavio restiamo una famiglia”, spiega mettendo in ordine i suoi sentimenti.





“Io e Flavio Briatore ci vogliamo bene”, ha continuato a ripetere. Frasi sibilline, ma non si capisce bene se è ancora innamorata del manager. Ciò che è certo è che la showgirl che è in cerca dell’uomo giusto. “Lo sto ancora cercando”, spiega a proposito dell’amore nella sua lunga intervista a DiPiù. “Voglio sentire le farfalle nello stomaco”. E i corteggiatori, sicuramente, non le mancano. Poi è la volta di parlare dei suoi progetti televisivi.

“Ci sono progetti e proposte lavorative”, racconta. Cosa bolle in pentola dopo il successo grandioso del suo Grande Fratello vip? Per adesso, si sa poco o nulla. Intanto Elisabetta Gregoraci sia gode il bel momento di popolarità e l’affetto di tutto il pubblico. A settembre, però, potrebbero arrivare nuovi progetti che per adesso sono segretissimi. E se arrivasse anche l’amore? Al momento il punto di partenza di Elisabetta Gregoraci è la famiglia con il figlio Nathan Falco e Flavio Briatore. Un modello di famiglia che supera ogni difficoltà e che la showgirl anche durante il Grande Fratello Vip ha sempre ribadito.