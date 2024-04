Momento molto triste per Elisabetta Gregoraci. Negli ultimi giorni la showgirl, amatissima e molto seguita dal pubblico, è apparsa giù di corda. Un velo nero ha coperto il suo volto solitamente gioioso e raggiante. Così proprio nelle ultime ore il volto noto della tv è intervenuta sui social con un video per spiegare cosa le è successo.

In tanti pensavano che il suo stato d’animo non felice dipendesse dal recente intervento a cui ha dovuto sottoporsi l’ex marito Flavio Briatore dopo la scoperta di un tumore benigno al cuore. Ma l’operazione è andata bene e dunque non ci sarebbe motivo per preoccuparsi. E infatti la stessa Elisabetta Gregoraci ha spiegato che la ragione della sua tristezza è un’altra.

Elisabetta Gregoraci spiega a tutti cosa è successo

Proprio pochi giorni fa Elisabetta Gregoraci aveva condiviso un messaggio sui social: “Oggi sono un po’ triste. Sto andando ad un evento a Milano ma sono un po’ triste. Forse non si vede ma è così. Non possiamo e non dobbiamo farci vedere sempre perfette e sorridenti infatti visto il rapporto che abbiamo è giusto raccontarci un po’”.

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 23 aprile, infine, Elisabetta ha spiegato in un nuovo video nelle story Instagram cosa è successo: “Buongiorno a voi… cerco di tirarmi su. Ho avuto delle giornate pesanti. Ho perso una persona a me cara“. Sono dunque giorni di lutto per la conduttrice che però, per rispettare il volere della famiglia, non ha rivelato l’identità della persona che è deceduta.

“Rispetto la volontà della famiglia” ha infatti spiegato Elisabetta Gregoraci che poi ha voluto concludere il messaggio con un ricordo positivo: “Oggi giornata mondiale del libro. Ricordo ancora quando ho pubblicato il mio libro di fiabe per bambini Mamma Elisabetta racconta”.

