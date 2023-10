Gravissimo lutto per Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha perso una persona a lei molto cara della quale aveva recentemente festeggiato il compleanno. Proprio per fare una sorpresa a lei e alla famiglia l’ex moglie di Flavio Briatore si era presentata all’improvviso in Calabria in occasione della festa. E aveva scritto: “Grata di poter essere al tuo fianco”. Un legame molto bello e forte, di cui più volte la conduttrice ha parlato. Oggi quella persona non c’è più.

Stiamo parlando della nonna di Elisabetta Gregoraci che questa mattina, venerdì 27 ottobre, se n’è andata alla veneranda età di 102 anni. Proprio quest’estate la donna aveva raggiunto l’importante traguardo ed Elisabetta era stata felicissima di poterlo festeggiare con lei. Nel primo pomeriggio è arrivato il triste annuncio con un post su Instagram: “Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai, ho sperato e pregato tanto” scrive Elisabetta.

Il dolore della showgirl per la morte della nonna Elisabetta

“Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato” ha fatto sapere Elisabetta Gregoraci condividendo le foto dei festeggiamenti per l’ultimo compleanno della donna. “Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore..mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine”.

“Sono felice – dice ancora Elisabetta Gregoraci – di aver potuto aver la possibilità di festeggiare i tuoi 102 anni un traguardo importantissimo che ha riunito tutti ed è stato bellissimo. Ti sedevo accanto ed è stata una serata unica. Non smettevi di mangiare tutti i prodotti tipici calabresi e sei voluta rimanere a festeggiare con i tuoi figli, nipoti e pronipoti fino alla fine della serata!”.

Senza dubbio sono momenti molto difficili per Elisabetta che mostra ancora tutto il suo affetto e il profondo legame che la univano alla nonna: “Sei stata una forza della natura nonnina mia! Eri la prima a guardarmi sempre in tv a darmi il tuo supporto e affetto! Ciao mia adorata nonna Elisabetta, ti amerò per sempre e ti porterò sempre nel cuore. 💔👼🏻”. In tantissimi hanno manifestato la loro vicinanza alla showgirl, a partire da Carmen Russo, Francesco Oppini, Mara Venier e molti altri vip.

