Momento difficilissimo per Elisabetta Gregoraci. Ad annunciare una situazione molto seria, che riguarda qualcuno che lei ama tantissimo, è la stessa showgirl calabrese sul suo profilo Instagram. Attraverso una storia, ha rivelato tra le lacrime che non è in grado di sopportare tutto questo e che non è ancora pronta al peggio. Purtroppo le notizie che le hanno fornito sono state tutt’altro che rassicuranti e ora dovrà necessariamente farsi forza, anche se è davvero difficile convivere con questo dolore.

A proposito dell’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, scomparsa da un po’ di tempo dalla televisione, Maurizio Costanzo aveva fatto sapere un po’ di tempo fa: “Elisabetta Gregoraci si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza”. Per Maurizio Costanzo, dunque, Elisabetta Gregoraci sarebbe destinata a fare ancora un po’ di gavetta, nonostante abbia lasciato emergere alcuni suoi indiscutibili punti di forza.

A preoccuparla particolarmente è la sua cagnolina Diva, un meraviglioso Yorkshire a cui lei è legatissima. Mesi fa Elisabetta Gregoraci aveva detto: “Oggi sono ancora un po’ così, perché stanno operando Diva e non è ancora terminata l’operazione. Quindi sono molto agitata, vi dico la verità. Sono molto in ansia, speriamo che vada tutto bene, incrociamo le dita”. Adesso la situazione si è particolarmente complicata e ciò che le ha detto il veterinario l’ha distrutta completamente dal punto di vista emotivo.





Quindi, Elisabetta Gregoraci ha voluto fare un ulteriore aggiornamento sulle condizioni della cagnolina Diva, che era già stata sottoposta in passato ad un intervento chirurgico alle zampe: “Il veterinario mi ha detto che Diva non migliora e non può essere operata…Spero si possa riprendere, la amo tanto tanto…Non sono pronta”. E ha concluso il messaggio con un cuore rosso. Non riesce proprio ad accettare la possibilità che possa non farcela e quindi morire. E tutti i fan sono al suo fianco.

Già lo scorso mese di aprile erano stati tantissimi i follower della donna ad averle scritto messaggi di incoraggiamento e supporto per questa fase così delicata. Come accade a moltissime persone, anche per lei il cane rappresenta un componente fondamentale della sua famiglia. E quindi è come se adesso stesse male un suo parente stretto. E deve ancora affrontare questa sofferenza.