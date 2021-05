Elisabetta Gregoraci è al centro del gossip da molto tempo, sin da quando era nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo non aver ceduto alle tentazioni di Pierpaolo Pretelli, si erano sparse voci riguardanti un suo presunto flirt con una persona al di fuori del reality show. Poi una volta lasciata la trasmissione di Alfonso Signorini, le indiscrezioni sul suo conto non si sono assolutamente fermate. Anche perché in più di un’occasione ha anche ricevuto dei regali tanto belli quanto misteriosi.

La showgirl originaria della Calabria ha infatti avuto in dono prima delle rose rosse, poi anche dei magnifici tulipani bianchi. Inoltre, si era fatta strada l’ipotesi che avesse iniziato una conoscenza approfondita con il pilota Stefano Coletti. Quest’ultimo aveva pubblicato alcune immagini in compagnia della conduttrice, facendo intendere che fossero ormai una coppia. Poi però lui ha fatto subito retromarcia smentendo tutto. Ed ora è uscita fuori la presunta motivazione del mancato fidanzamento.

Anche la stessa Elisabetta Gregoraci ha rispedito al mittente le voci, che facevano riferimento alla sua liaison d’amore con Coletti. E ora è stato il settimanale ‘Nuovo’ a fare luce sulla vicenda. Infatti, i due si sarebbero davvero avvicinati molto e sarebbero stati ad un passo dal legarsi sentimentalmente. Ma c’è stato il cosiddetto terzo incomodo, che avrebbe fatto saltare tutto. E non sarebbe uno qualunque, bensì una persona decisamente molto vicina all’ex gieffina. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando.





Ecco quanto riportato dal settimanale ‘Nuovo’: “Elisabetta Gregoraci e il desiderio dell’ex marito Flavio Briatore: Elisabetta, non avrai altro uomo all’infuori di me”. Dunque, sarebbe stato proprio l’imprenditore ed ex coniuge della donna a stoppare sul nascere questa futura relazione amorosa. I diretti interessati continuano a tacere sull’argomento e non hanno ovviamente confermato questi rumors, ma sicuramente nelle prossime ore potrebbe sapersi qualcosa in più su questo enigma.

Come detto in precedenza, nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un mazzo di fiori bianchi. Per l’esattezza si è trattato di tulipani. A differenza delle altre volte non sono presenti ulteriori aneddoti su questo dono, infatti nel recente passato, quando aveva ottenuto 300 rose rosse c’erano le iniziali Francesco Z. Stavolta non c’è altro, quindi resta il mistero sul mittente.