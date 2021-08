Elisabetta Gregoraci ha trascorso l’estate in famiglia. Sia lei sia l’ex marito Flavio Briatore hanno deciso di rinunciare alle vacanze da single per poter dedicare più tempo al figlio Nathan Falco. Ed allora ecco che i due ex, separati dal 2017, hanno toccato, a bordo di uno splendido yacht, Capri, la Sicilia e la Sardegna. Un meraviglioso tour del quale l’imprenditore ha condiviso alcuni momenti sui social.

Immediatamente è partito il gossip su un possibile riavvicinamento tra i due. Nelle foto che si notano sui social emergono un feeling e una serenità speciali tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I bene informati, però, notano che soltanto uno tra i due sarebbe disposto a riprovarci. Si tratta di Flavio, i cui atteggiamenti sullo yacht appaiono inequivocabili. In ogni momento cerca l’occasione per una carezza o una coccola alla sua ex Eli.

Al momento per Elisabetta Gregoraci non c’è alcun ritorno di fiamma come lei stessa ha confermato al settimanale Oggi: “Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima, ma nulla di più”. I beninformati assicurano invece che Flavio Briatore è ancora molto innamorato della sua ex moglie e non riesce ad accettare fino in fondo la fine del matrimonio. Si sussurra addirittura che Elisabetta viva sotto una campana di vetro costruita da Briatore al fine di tutelarla e al contempo controllarla.





Elisabetta Gregoraci è anche una mamma premurosa tanto che lo scorso anno ha lasciato il Grande Fratello Vip proprio per tornare a prendersi cura del figlio Nathan Falco, 11 anni. Per lui è arrivato il momento di tornare a scuola dopo le vacanze e mamma Elisabetta ha postato tutto sui social. “In bocca al lupo amore mio – ha scritto la Gregoraci – per questo nuovo anno scolastico! Impegnati e non perdere mai la voglia di sorridere e imparare”.

I followers della showgirl calabrese sono rimasti particolarmente colpiti dal confronto fra questa foto di Nathan e quella scattata l’anno scorso, sempre in occasione del primo giorno di scuola. In entrambi gli scatti il piccolo Briatore appare accanto alla mamma, ma se nella foto dello scorso anno arriva in altezza appena alla spalla della Gregoraci, nella nuova immagine è diventato quasi più alto di lei. “Piccoli ometti crescono – dice la Elisabetta Gregoraci commentando un collage fra le due foto – un anno fa e oggi, primo giorno di scuola”.