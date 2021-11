Al Grande Fratello Vip 5 era stata una delle protagoniste indiscusse. Poi, una volta abbandonato il reality condotto da Alfonso Signorini, di lei in tv si sono perse le tracce. Ha fatto scalpore, soprattutto tra i numerosi fan, il fatto che Elisabetta Gregoraci non sia riuscita ad ottenere neppure un ruolo in un programma. E così, per la stagione 2021/2022 la showgirl calabrese resterà a riposo. Dopo aver presentato la kermesse musicale “Battiti Live” Elisabetta ha partecipato ad una puntata di “Scherzi a parte” con Enrico Papi.

Poi avrebbe dovuto condurre la trasmissione comica “Honolulu”, ma i piani alti di Mediaset le hanno preferito l’ex Made in Sud Fatima Trotta. Così, a spiegare il perché di un’assenza che per molti ha fatto rumore ci ha pensato Maurizio Costanzo. Il noto giornalista e conduttore ha dichiarato: “Elisabetta Gregoraci si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…”. Ora, però, si torna a parlare di Eli e non dal punto di vista professionale.

Negli ultimi mesi si era parlato moltissimo di un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore. I due hanno infatti partecipato in coppia ad alcuni eventi e hanno trascorso diversi giorni di vacanza insieme. La smentita, tuttavia, è arrivata presto e a darla è stata la stessa Elisabetta Gregoraci. La mamma di Nathan Falco ha spiegato che la frequentazione con Flavio è dovuta esclusivamente all’affetto per il figlio che i due hanno avuto nel 2010. Successivamente alla showgirl sono stati attribuiti diversi flirt. Ma la verità è un’altra.





Elisabetta Gregoraci si professa single. Dopo la presunta relazione con il pilota Stefano Coletti, col quale c’è comunque una forte amicizia, il nome di Elisabetta viene oggi accostato ad un altro nome. Non è un mistero che la vip di Soverato sia tra le donne più corteggiate dello showbiz italiano. E adesso il settimanale Oggi ha fatto una piccante rivelazione proprio sulla showgirl…

A quanto pare Elisabetta Gregoraci starebbe ricevendo le attenzioni da parte di un ex di una nota conduttrice Mediaset. Nessun nome, almeno per il momento. Ma se volete iniziare la caccia sappiate che la conduttrice in questione è una coetanea di Elisabetta. Che di anni ne ha 41. Dunque gli indizi ci sono, il mistero potrebbe avere vita breve. Il settimanale diretto da Umberto Brindani ha inoltre aggiunto che al momento Elisabetta Gregoraci non ha ancora ceduto alle avance di questo misterioso cavaliere. Questione solo di tempo?