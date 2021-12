Elisabetta Gregoraci è partita durante le feste di Natale. Direzione Kenya per trascorrere Capodanno in famiglia col figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore. Qui lui ha un resort di proprietà, il Billionaire Resort & Retreat che si trova precisamente a Malindi.

È ​una struttura da sogno dove in passato la showgirl e conduttrice calabrese ha trascorso diverse e lunghe vacanze e ora, come si vede dai numerosi post pubblicati sul suo profilo Instagram, è tornata. E come è facile intuire il Billionaire Resort Malindi, che sorge sulla costa dell’Africa orientale ed è immerso in una natura incontaminata, è un resort di lusso. Intanto comprende sia camere che appartamenti esclusivi.

Elisabetta Gregoraci, quanto costa soggiornare nel resort in Kenya dell’ex marito

Il Billionaire Resort Malindi che in questi giorni Elisabetta Gregoraci mostra in ogni angolo ai suoi fan è un complesso che offre tutte le comodità di un hotel extra lusso. Ci sono una spa rinomata, una palestra, cinque piscine di acqua salata e un ristorante rinomato con vista sull’Oceano Indiano. Senza contare la bellezza delle spiagge bianche nel parco nazionale marino protetto di Malindi.





E infatti anche qui Elisabetta Gregoraci non ha rinunciato alla sua routine di salute e bellezza e allenamenti intensivi nei giardini del resort e nella palestra della struttura a disposizione degli ospiti. Che possono scegliere se soggiornare nelle sedici camere e suite di lusso e in esclusivi appartamenti fronte mare con terrazzi e ogni comfort.

Ma quanto costa un soggiorno di una notte al Billionaire Resort & Retreat dove si sta rilassando Elisabetta Greograci? Il prezzo può variare dai 314 dollari di una camera del Rifugio da 27 metri quadrati per due persone fino ai 973 dollari di un appartamento con due camere da letto, cucina e soggiorno di 150 metri quadrati con terrazza privata e circondata dalla natura.