Elisabetta Gregoraci, lo sanno bene i suoi tanti follower, si trova in Kenya. È lì, nel resort super lusso di proprietà di Flavio Briatore e dove per tanti anni ha trascorso lunghe vacanze, che è volata subito dopo Natale col figlio Nathan Falco.

Queste feste sono all’insegna del divertimento e del relax per Elisabetta Gregoraci, che a Malindi sta passando delle lunghe giornate tra mare e sabbia, circondata dall’affetto delle persone a lei più care. Non rinuncia alla sua routine di bellezza e agli allenamenti dividendosi anche tra spa e palestra del Billionaire Resort Malindi, che sorge sulla costa dell’Africa orientale, è immerso in una natura incontaminata e comprende sia camere che appartamenti esclusivi.

Elisabetta Gregoraci, quanto costa l’abito bianco di Capodanno



Accanto a Elisabetta Greograci, che non perde occasione di aggiornare il suo pubblico social anche in vacanza, gli uomini più importanti della sua vita: il figlio Nathan Falco, che è partito con lei e ormai è diventato grande e anche l’ex marito Flavio Briatore, che come detto è anche il proprietario del resort dove tutti soggiornano per le vacanze natalizie.





Naturalmente in questi giorni Elisabetta Gregoraci si è spesso mostrata in bikini e in tutto il suo splendore ma per festeggiare l’arrivo del nuovo anno non ha rinunciato allo stile. Il 31 dicembre passato in famiglia sulle spiagge bianche di Malindi ecco una strepitosa Eli in total white e sandali silver con tacco a spillo.

Per dare il benvenuto al 2022 Elisabetta Gregoraci ha scelto un mini abito con dettagli in pizzo e piume. Il modello, firmato Ermanno Scervino, è caratterizzato da un bustier strapless a balconcino e da una gonna a balze dove piume di struzzo e pizzo si alternano. Il prezzo di questa creazione che come ci fa vedere nel video è di grande effetto? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 4.100 euro.