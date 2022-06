Elisabetta Canalis ha deciso di non mandare più a scuola sua figlia Skyler Eva. La decisione della showgirl è stata presa dopo la recente sparatoria avvenuta in una scuola del Texas. Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 anni, Salvador Ramos. Il killer era un diciottenne senza precedenti penali e senza alcun problema mentale conosciuto. Ha usato un fucile AR-15 e “l’unico segnale” che stava per avvenire una strage era su Facebook. Trenta minuti prima di raggiungere la scuola aveva scritto che stava per sparare a sua nonna e dopo ha confermato di averlo fatto. Quindici minuti più tardi, prima della strage, aveva aggiunto sempre sui social: “Sto per sparare in una scuola elementare”.

Dopo gli avvenimenti di maggio scorso, Elisabetta Canalis ha dunque preso la decisione di non mandare più a scuola sua figlia. Decisione che ha trovato l’approvazione di tutti i suoi follower, in modo particolare da quelli che come lei sono genitori. “Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia. Dico solo che da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola”.





Elisabetta Canalis, sua figlia non va più a scuola: il motivo

Lo spavento dopo quella sparatoria non è ancora passato. Qualsiasi genitore premuroso avrebbe agito come Elisabetta Canalis ma, come lei stessa ha dichiarato, suo marito è allarmato per questa decisione: “Non puoi fare così, a settembre come facciamo?”, ha spiegato a Chi la showgirl, e ancora: “Si possono fare tanti discorsi sulla detenzione delle armi, ma la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole”.

La showgirl insieme alla sua famiglia vive a Los Angeles e nel corso dell’intervista fatta al settimanale Chi, non ha fatto segreto di essere rimasta terribilmente colpita da quanto accaduto lo scorso maggio in Texas, dove alcuni bambini sono rimasti vittime di una sparatoria. Elisabetta, dopo l’episodio, ha deciso di non mandare a scuola sua figlia Skyler Eva anche se ciò non potrà essere per sempre.

Sempre nel corso dell’intervista a Chi, la Canalis ha poi ammesso che apprezzerebbe vedere negli States maggiore rispetto verso il tema dei diritti, e in particolare per quanto riguarda quelli delle famiglie gay. L’ex velina ha confessato: “Mio marito mi ripete spesso che l’America non è Los Angeles e nemmeno New York. La vera America culturalmente è diversa. Lui è della Pennsylvania, uno degli Stati più autentici”.

