“È quello che sognavo”. Elisabetta Canalis, obiettivo raggiunto: un momento atteso 4 anni

Elisabetta Canalis, primo incontro di kickboxing. La showgirl ed ex velina di Striscia La Notizia è un’appassionata di questa disciplina sportiva e proprio ieri, sabato 18 giugno, ha disputato il suo primo match. Già pochi giorni fa aveva pubblicato un video della figlia Skyler che si allenava con lei. E ieri, dopo aver fatto per tre volte da madrina alla “Night of Kick and Punch” ha deciso che era arrivato il momento di combattere.

Elisabetta Canalis, 43 anni, ha affrontato nel suo primo incontro di kickboxing la 21enne Rachele Muratori. Dopo quattro anni di passione e allenamenti dedicati a questa antica disciplina che ha origini nel sud-est asiatico Elisabetta ha affrontato la sua prima sfida a Torino, nella reggia di Venaria. Alla dodicesima edizione del “Night of Kick and Punch” la Canalis ha gareggiato nella disciplina K1, dove si danno pugni dalla cintola in su e calci al volto, al corpo e alle gambe.





Elisabetta Canalis, come è andato il suo primo incontro di kickboxing

Elisabetta Canalis ha vinto il suo primo incontro di kickboxing in un evento. Ha affrontato Rachele Muratrori, studentessa di lingue che sogna di diventare fashion influencer. Prima del match la showgirl ha affermato ai microfoni di FanPage: “È da quattro anni che pratico kickboxing, mia figlia viene ad ogni allenamento con me. Anche mio marito che è medico ha un passato nell’agonismo ha fatto per anni lotta greco-romana. Sono tre settimane che sono qui a Torino per prepararmi”.

Dunque una serata da ricordare per Elisabetta Canalis che ha bagnato con un successo il suo esordio nella kickboxing. Intanto negli ultimi giorni si era diffusa la voce di una presunta crisi tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri. C’è stato perfino chi ha parlato della fine del rapporto.

In realtà tali indiscrezioni sono state smentite. Non c’è niente di vero. Elisabetta Canalis e Brian Perri sono lontani per motivi professionali e sportivi ma presto si ritroveranno per andare in vacanza. Meta scelta la Sardegna. Poi Elisabetta tornerà negli Stati Uniti con il marito. Anche se il suo sogno, confidato in una recente intervista, è quello di tornare a vivere in Italia. E a quanto pare Brian è d’accordo, dunque presto i due potrebbero decidere di traslocare…

“Tutto deciso”. Elisabetta Canalis, il ritorno in Italia si chiude nel peggiore dei modi