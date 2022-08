“È pericoloso”. Bufera su Elisabetta Canalis, scoppia il caso dopo quello che è successo nelle ultime ore

Elisabetta Canalis nel vortice delle polemiche. Per l’ex velina di Striscia la Notizia non sono giorni facili. Tutto ha avuto inizio da quando sul piccolo schermo è stata trasmessa la pubblicità dell’acqua San Benedetto. Lo spot in questione, di cui Elisabetta è protagonista, ha solelvato non poche polemiche e un acceso dibattito.

Elisabetta Canalis, polemiche per la pubblicità dell’acqua San Benedetto. Ormai non si parla di altro, sollevando un vera e propria agitazione pubblica circa un caso di “diet culture”. Nello spot pubblicitario incriminato, Elisabetta Canalis viene ripresa mentre prepara dei toast per colazione.





Elisabetta Canalis, polemiche per la pubblicità dell’acqua. Scoppia il ‘caso’

Peccato che il toast, una volta messo nel tostapane si brucia. A quel punto , la protagonista dello spot decide di prendere con sè solo una bottiglietta d’acqua. Scoppia il caso, diffuso anche in un post di “Aestetica Sovietica”. Insomma, pare che lo spot possa cadere facilmente in equivoco, facendo passare il messaggio che per restare in forma si consiglia di non fare colazione. (Elisabetta Canalis, il messaggio: “Sono preoccupata per mia figlia”).

“Sempre così in forma! Ma qual è il tuo segreto?”, recita ancora Elisabetta Canalis nello spot, “Ascolto il mio corpo e bevo un’acqua leggera con tanti nutrienti preziosi!”, si aggiunge. Conclusioni tratte sulla pagina “Aestetica Sovietica”: “Impossibile non mettere in relazione il fatto che abbia saltato la colazione con le indicazioni specifiche sulle sostanze nutrienti che l’acqua contiene. Fra le righe, nemmeno troppo, suona quasi come un invito a sostituire la colazione con l’acqua. D’altronde è quello che le abbiamo visto fare”.

E sempre a proposito dello spot con Elisabetta Canalis come protagonista si legge sulla pagina social: “Il rapporto con la propria immagine e con la percezione di sé non poteva essere più esplicito e didascalico nella rappresentazione. Come ti vedi allo specchio, cosa ti fa sentire bella, come ti lusinga un’immagine di te perfettamente aderente agli standard, quali abitudini alimentari ti rendono così leggiadra fresca magra quanto la devozione alla diet culture? E noi: quanto ci può condizionare l’idea che un’icona di bellezza ci inviti a saltare la colazione?”.

