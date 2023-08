Il 2023 è stato anche l’anno dell’annuncio della separazione e del successivo divorzio tra Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri. L’ufficialità è avvenuta circa 6 mesi fa, ma nelle ultime ore i fan si sono infiammati grazie ad alcune foto postate su Instagram dalla showgirl e modella. Si sono finalmente fatti vedere insieme e subito tutti sono impazziti di gioia davanti a quella reunion. Scoperto anche il motivo che li ha spinti a ritornare l’uno al fianco dell’altra.

Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri non si sono quindi lasciati in pessimi rapporti, come confermato quanto successo poche ore fa. Ovviamente c’è chi sta già sognando ad occhi aperti il ritorno di fiamma, ma nonostante non siano arrivati annunci particolari della coppia, sono state le stesse foto a parlare da sole. E insieme a loro c’era una persona speciale, che è molto amata da entrambi gli ex coniugi. Vediamo cosa ha pubblicato lei.

Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri, perché erano insieme

Non hanno mai voluto aggiungere molti particolari sulle motivazioni, riguardanti l’addio. Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri hanno preferito far rimanere riservato quando accaduto nella coppia. Lei è stata quest’estate in Sardegna a godersi il meraviglioso mare dell’isola italiana, ma come spiegato dal sito Today, è ritornata negli Stati Uniti d’America dove vive l’ex coniuge. E i due si sono riuniti nuovamente per un evento importantissimo.

Dunque, Elisabetta e Brian non sono tornati insieme dal punto di vista relazionale. Ma hanno fatto questa reunion familiare per stare vicini alla figlia Skyler Eva in un passaggio fondamentale della sua vita. La bimba di 7 anni ha esordito agli allenamenti di hockey, sport che quindi predilige. Lei ha postato sia una foto del padre con la bambina, scrivendo: “Emozione per il primo giorno di allenamento” e poi una foto singola della piccola e un’altra dove sono presenti tutti e tre.

Elisabetta Canalis ha fatto impazzire tutti pochi giorni fa, grazie alla pubblicazione di alcune sue foto in intimo. Nonostante i suoi 44 anni, il suo fisico resta sempre quello di una ventenne e i suoi accaniti fan gliel’hanno fatto notare.