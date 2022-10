Elisabetta Canalis in crisi col marito Brian Perri. La notizia bomba sta circolando in queste ore. A quanto pare si tratterebbe dell’ennesima coppia che in questo 2022 potrebbe dividersi. Dopo Michelle Hunziker e Giovanni Angilolini, Shakira e Piquet, Ilary Blasi e Francesco Totti anche per l’ex velina di Striscia La Notizia e il chirurgo americano sembra essere arrivata la fine. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo che sottolinea come i due non si facciano vedere insieme da diverso tempo.

Andando a spulciare sui social si nota inoltre che l’ultima foto insieme, con la figlia Skyler Eva, risale ormai ad agosto. Già lo scorso anno si era parlato di una crisi tra i due. In particolare una delle motivazioni era la nostalgia che Elisabetta Canalis prova nei confronti dell’Italia. Non a caso le voci erano divenute più insistenti proprio quando la showgirl era tornata per condurre Vite da copertina su Tv8.

Elisabetta Canalis e Brian Perri, matrimonio al capolinea

Sul magazine leggiamo: “Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione”. Come detto, già nei mesi scorsi, su Oggi si parlava di aria pesante: “C’è chi dice che il suo uomo sia il suo migliore amico ma che lei si sente un po’ sola”. E ancora: “C’è chi dice che la vita americana comincia a starle stretta”, così come l’etichetta di ex velina ancora appiccicata alla sua figura. “C’è chi dice che l’Italia le manchi”.

Sono diversi gli indizi che avvalorano la tesi della crisi. Da tempo Elisabetta Canalis si fa vedere sempre più in compagnia delle amiche e sempre meno con il marito. Inoltre dal profilo Instagram di Brian Perri sono scomparse tutte le foto con la moglie, con la figlia e quelle personali. C’è chi parla di profilo hackerato, ma potrebbe essere anche una scelta dell’uomo. Bisognerà aspettare per avere conferme e fare chiarezza.

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono sposati nel 2014 in Sardegna dopo due anni di fidanzamento. I due si sono infatti conosciuti nel 2012 ad una festa ad Hallowen. La scintilla è scoccata presto e nel 2015 è nata Skyler Eva. Proprio per stare vicino alla famiglia Elisabetta ha lasciato l’Italia e si è trasferita a Los Angeles. La voglia di tornare, però, si è fatta sentire. Tanto che i due avrebbero stretto un accordo, ovvero quello di rientrare in Italia non appena Brian avesse finito di lavorare. Un accordo che però potrebbe non bastare ad evitare il divorzio.

