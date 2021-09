Elisabetta Canalis, questa ultima voce è a dir poco inaspettata. Com’è noto la ex Velina di Striscia la Notizia da anni si è trasferita a Los Angeles col marito Brian Perri, chirurgo e papà della sua Skyler Eva. Ma in questo momento preciso Eli torna in Italia per ragioni professionali: è infatti stata scelta alla guida di Vite da Copertina in onda su Tv8 e, stando ad alcuni rumor, Elisabetta Canalis è felicissima perché ultimamente sempre più nostalgica del suo Paese.

Ma a quanto pare questo non sarebbe l’unico “tormento” perché come svela il settimanale Oggi circolano voci di crisi col marito. Ricordiamo che i due si sono sposati nel 2014 e l’anno successivo è nata la loro unica figlia che proprio qualche giorno fa ha fatto il suo debutto sul red carpet (con mamma e papà, ovvio) per la prima del film Cinderella.

Elisabetta Canalis, la voce di crisi col marito

Ma tornando a Elisabetta Canalis “C’è chi dice che il suo uomo sia il suo migliore amico ma che lei si sente un po’ sola”, si legge sulla rivista Oggi nel numero in edicola questa settimana. E ancora: “C’è chi dice che la vita americana comincia a starle stretta”, così come l’etichetta di ex velina ancora appiccicata alla sua figura. “C’è chi dice che l’italia le manchi”. Non a caso la decisione di tornare protagonista sul piccolo schermo.





Per Elisabetta Canalis Brian Perri un punto di riferimento fondamentale:”È forte, responsabile, conservatore, per me c’è sempre”, ha detto di lui in passato. Ma, con la nascita di Skyler, però qualcosa sarebbe cambiato, si legge ancora sul magazine diretto da Umberto Brindani. “Ormai faccio una vita tra il noioso e il tranquillo, molto family oriented”, ha confessato.

“Il sesso? È importante, ma che stanchezza a volte… La mia vita è cambiata, anche il sesso” ma, ha sottolineato in quell’occasione, “La vita è piena di cose, non solo l’attrazione sessuale”. Il settimanale Oggi sottolinea poi che “Perri poi è un uomo molto impegnato” per la professione di chirurgo ortopedico che svolge al Cedars Sinai Hospital. Ma sui social, dove Elisabetta Canalis è molto attiva, questo rumor non trova riscontro nei canali social di Canalis: solo qualche giorno fa, infatti, si è immortalata insieme al marito in occasione del primo giorno di scuola della bimba.