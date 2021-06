Elisa Isoardi è al centro di tante voci nelle ultime settimane. Dopo la sua breve esperienza a ‘L’Isola dei Famosi’, interrottasi per un problema di salute, è tornata alla vita quotidiana e si è in attesa di capire dove la vedremo all’opera nel prossimo futuro. Alcune indiscrezioni la darebbero in lizza per la conduzione di un programma Mediaset e potrebbe sfruttare qualche ora libera, che si potrebbe creare a causa di un presunto ridimensionamento nei confronti di Barbara D’Urso, come si vocifera da tempo.

E sull’ultimo numero di Vero, è stata lanciata anche una importante indiscrezione che riguarda l’ex ballerina di Ballando con le stelle. Secondo il giornalista Tommaso Martinelli, la conduttrice presto dovrebbe ritrovarsi impegnata in una nuova esperienza lavorativa, che prevede una trasmissione tutta sua su Canale 5. “Ogni weekend, su Canale 5 – si legge su Vero – si occuperà di un programma che andrà in onda nello stesso slot di Mattino 5”. Non resta che aspettare qualche giorno per capirne di più.

Per quanto riguarda invece i suoi aspetti più strettamente personali, Elisa Isoardi ha sempre detto di essere single dopo essersi lasciata definitivamente con uno dei suoi più grandi amori, ovvero il leader della Lega Matteo Salvini. Dunque, stando a quanto ha raccontato lei nel recente passato, il suo cuore al momento non batterebbe per nessuno. Eppure nell’ultima foto pubblicata dall’ex naufraga su Instagram, i fan non hanno non potuto notare un dettaglio che starebbe per far esplodere il gossip.





Alcune ore fa Elisa Isoardi ha quindi postato un’immagine di lei sorridente e si può notare sull’anulare sinistro uno spettacolare anello. E dunque tutti si sono chiesti se stia quindi nascondendo qualche segreto importante. Nella didascalia ha semplicemente scritto: “Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole, batteva su di me…. Buon inizio settimana a tutti”. E tra i tanti commenti scritti, c’è chi ha detto: “Vedo che sembri sempre più giovane e bella. Ma non è che ci nascondi un segreto?”.

E sulla sfera intima Elisa Isoardi ha anche riferito qualche settimana fa: “Non praticando da un po’ ci devo pensare. Non pratico da quando mi sono lasciata con Matteo. Ma va bene così. L’ultimo è stato Matteo, ognuno ha i propri tempi, ma si sta anche bene da soli, ho ritrovato i miei spazi e la bellezza delle cose che prima facevi in modo frugale. Tanti uomini sono scappati, quindi un po’ di soggezione la metto”.