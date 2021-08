“Ma sei una meraviglia!”. Elisa Isoardi senza freni, pizzicata così e la vacanza diventa bollente

Elisa Isoardi è una delle conduttrici televisive più belle e professionali e c’è tanta curiosità per capire dove la vedremo all’opera nella prossima stagione televisiva. La donna si è sempre mostrata comunque in maniera molto riservata sui social network e non solo. Durante la sua esperienza all”Isola dei Famosi’ ha indossato spesso e volentieri il costume intero e ha poi spiegato successivamente che alla base di questa decisione ci sarebbe il fatto che lei ormai ha una certa età e quindi lascia alle ventenni questo compito.

Ma a sorpresa alcune ore fa ha deciso di stupire veramente tutti, facendo vedere per la prima volta il suo lato B. Mai si era sbilanciata così tanto con le sue foto, ma stavolta qualcosa dentro di sé potrebbe essere cambiato e ha voluto far impazzire proprio tutti. Si è immortalata, mentre era a mare durante il tramonto. Il costume intero non lo ha abbandonato, ma quando ha girato le spalle alla telecamera ha piazzato un lato B da favola, che inevitabilmente ha ricevuto una marea di complimenti.

Elisa Isoardi è felicemente in vacanza in Grecia e commentato così alcune delle immagini che ha postato in questi giorni: “Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio”. Tornando invece all’istantanea in questione, ritraente lo spettacolare lato B, ha semplicemente scritto: “Sunshine”. E immediatamente sono arrivati numerosissimi mi piace, infatti si contano migliaia di like e oltre 1.200 commenti di follower rimasti estasiati da questa bellezza.





Tra coloro che hanno voluto scrivere un pensiero sul suo post, anche Monica Leofreddi: “Sei bella come il tramonto”. Ma poi altri fan comuni hanno aggiunto: “Bellissimo lato B”, “Non sei mai volgare, sei davvero bellissima”, “In assoluto la più fi..a di tutte”, “Che meraviglia che sei, qui non si scherza proprio”, “Mamma mia che corpo e lato B”. E altri ancora: “Panorama spettacolare”, “Sei unica e stupenda”, “Una creatura stupenda”, “Sei veramente bella in un bellissimo paesaggio, che tramonto”.

Qualche settimana fa Elisa Isoardi ha rivelato: “Sto pensando alla famiglia, alle cose reali e vere, è un’estate diverse dalle altre, più profonda. Comunque ho seminato e il raccolto arriverà. Sono infatti convinta che il progetto giusto prima o poi arriverà. Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose. L’amore? Non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta”.