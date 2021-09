“Insieme a lui”. Elisa Isoardi e la dolce compagnia vip. Soffiata bomba sul ‘nuovo amore’

Elisa Isoardi è felicemente in vacanza in Grecia e la didascalia di foto condivise su Instagram in questi giorni, recita così: “Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio”. Poi c’è quella appartenente a uno scatto in particolare, che ha fatto girare la testa a tutti e che ritrae il suo pirotecnico lato B: “Sunshine”.

Inutile dire quanto quella foto sia stata invasa da like e commenti, tutti estasiati da cotanto hotness. E se sulla carriera il suo futuro sembra ancora incerto, per Elisa Isoardi potrebbe essere nel frattempo sbocciato l’amore. Infatti la conduttrice, che è stata reduce dell’Isola dei Famosi, ha subito un avvistamento a Mykonos.

La compagnia di Elisa Isoardi, si vocifera fosse dolce. Ma dolce compagnia di chi?! Di un uomo per nulla misterioso, e al quale l’ex protagonista della Prova del Cuoco pare si sia avvicinata da un po’. Parliamo di Carlo Longari, meglio noto per essere l’ex marito di Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier.





Longari avrebbe ospitato Elisa Isoardi sulla sua barca, mentre lei trascorreva le vacanze sulla più vivace isola dell’Egeo. Proprio in questo luogo, gli occhi indiscreti di chi ha spiato la conduttrice, devono aver intercettato una sintonia sopraffina con il celebre avvocato, lasciando poi che il pettegolezzo si diffondesse negli ambienti giusti.

E proprio da quegli ambienti che il gossip è giunto alle orecchie di Novella 2000. Sembra proprio che sul flirt tra Elisa Isoardi e Carlo Longari ci stiano iniziando a scommettere un po’ tutti, e che sia favorito anche dalla recente separazione di lui.