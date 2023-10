Elga Enardu, la notizia settimane dopo aver annunciato la crisi con Diego Daddi. Era arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’addio tra i due volti noti. Legati dal 2009 e sposati dal 2017, la coppia nata dopo la partecipazione di entrambi a Uomini e Donne ha deciso di lasciarsi. I motivi della rottura non sono mai stati resi noti ma lo stesso non può dirsi della sofferenze della sorella gemella di Serena, che tra le Storie di Instagram condivise con i follower non era riuscita a trattenere le lacrime.

Succedeva tutto a fine settembre scorso. “Grata alle parole di mia mamma quando mi ha detto che devo essere una donna indipendente e poter fare ciò che voglio in ogni momento della mia vita – diceva l’ex tronista lasciando quindi intendere come forse alla base dell’addio potesse esserci poca autonomia – Oggi sono vicina a quelle donne che per ignoranza dei mariti non possono lavorare e sono anche costrette a restare con loro perché non hanno la possibilità economica per fare diversamente”.

Leggi anche: “È il nuovo fidanzato”. Amore 19enne per il vip della tv, lui ne ha 45. Si presentano insieme così





Elga Enardu, all’improvviso la notizia su Diego Daddi

Anche Diego Daddi, più tardi, era intervenuto dicendo che non avrebbe voluto scrivere ai fan “perché questo momento è davvero difficile. Ma non si può stare indifferente a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio e vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva. Ciò che desidero più di tutto”. Negli ultimi giorni, però, lei non aveva negato di sperate “in un ritorno”.

Sempre tra le dirette social, parlando con i suoi follower, Elga Enardu spiegava loro la situazione con il marito: 15 anni insieme sono tanti, pieni di ricordi e di avventure trascorse insieme. Ebbene, dopo un lungo periodo lontani, hanno deciso di riprovarci e darsi una seconda possibilità. Sì, sono tornati insieme e l’annuncio è arrivato prima da lui, con una Storia che lasciava ben sperare.

“L’amore è mancarsi. Prima di incontrarsi. A volte anche dopo. Ma ritrovarsi sempre”, la scritta sotto a una foto con Elga. Che poi ha confermato il ritorno di fiamma: “Vi volevo comunicare con la semplicità che questo momento merita, con la massima delicatezza, vi volevo dire che sto iniziando un rapporto con Diego. Non è mai finito il nostro rapporto dal punto di vista della comunicazione, dell’aiutarsi a vicenda. Sono sempre stata molto chiara. Però da qualche giorno abbiamo pensato che anche il nostro rapporto di coppia può assolutamente avere una seconda chance. E quindi sono molto felice di comunicarvi questo”.