Elettra Lamborghini vuole adottare una bambina di Gaza, lo sfogo social. Dallo scorso 7 ottobre infuria la Guerra in Medio Oriente. Prima l’attacco di Hamas a civili inermi che ha provocato 1400 morti, poi la risposta di Israele che sta portando morte e distruzione nella Striscia di Gaza. Si parla di quasi 10mila vittime, di cui la metà bambini, un’autentica carneficina. Da più parti si moltiplicano gli appelli per una tregua umanitaria.

Sono diverse le agenzie non governative che lanciano appelli per aiutare in qualche modo la popolazione della Striscia di Gaza. Ai problemi tradizionali si aggiunge in questo periodo l’orrore della guerra. Sono numerosi i video in cui si mostra la situazione terribile in cui sono costrette a vivere centinaia di migliaia di famiglie. Uno di questi è arrivato anche ad Elettra Lamborghini che in queste ore è al centro di un vero e proprio caso.

Lo sfogo social di Elettra Lamborghini: “Non capisco proprio…”

Recentemente Elettra Lamborghini ha pubblicato una storia su Instagram in cui annuncia di voler adottare una bambina che si trova nella Striscia di Gaza. Purtroppo qualcosa è andato storto, come la stessa cantante ha fatto sapere: “Breve storia triste (almeno per me). Mesi fa mi innamoro di questa bimba che trovo scorrendo tra miei reels, palesemente traumatizzata per colpa delle bombe. Aveva perso la parola e stava perdendo i capelli dallo stress, non mangiava più nemmeno (secondo quello che dicevano)”.

“Ho sentito come un segno del destino – ha aggiunto Elettra Lamborghini – mi ricordava me da piccolina, mi sono detta: basta vado a prenderla. Scrivo all’orfanotrofio immediatamente”. La cantante ha chiesto all’orfanotrofio se ci fosse la possiblità di adottare la piccola. Purtroppo dalla struttura le hanno risposto che non era possibile. Elettra ci è rimasta male.

“Morale, la bimba è ancora in orfanotrofio – dice ancora Elettra – Non capisco proprio. Inutile dirvi quanto ci sono rimasta male. Non lo so, ormai me l’ero presa a cuore sapendo ed immaginando quanto sarebbe potuta stare bene con me. Soprattutto durante la guerra, quando si ha bisogno di interventi immediati. Pensavo avessero accettato subito…figuriamoci”. Dopo aver ricevuto diverse critiche Elettra ha spiegato: “Amici premetto che con il mio gesto impulsivo di scrivere all’orfanotrofio non mi aspettavo di certo di poterla andare a prendere, attenzione. In cuor mio ero emozionata all’idea di poter fare qualcosa subito, ma sapevo che non sarebbe stato tipo: ‘si certo vieni a prenderla’. Cioè penso non ci voglia un genio a capirlo. Certo speravo che loro fossero più collaborativi”.

