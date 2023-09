Grandissima tensione tra Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini. Il primo si è letteralmente imbufalito per quanto successo nelle ultime ore, con protagonista anche l’agente dell’ereditiera. Lui ha perso le staffe e si è lasciato andare ad un commento molto forte nei confronti della collega. La notizia è diventata subito di dominio pubblico, anche grazie alla ricostruzione fatta dal sito Dagospia. Tutto è partito da una richiesta che il cantautore e paroliere non ha apprezzato.

E si è scatenato del tutto, usando dei termini anche offensivi. Cristiano Malgioglio non ha proprio gradito quella situazione creatasi con Elettra Lamborghini in un evento per loro davvero importante. Ma ciò che gli è stato chiesto è stato davvero troppo per lui, soprattutto quando ha scoperto la vera ragione. L’agente della cantante lo ha detto chiaramente e lui ha reagito malamente, di fronte a quel favore chiesto.

Leggi anche: “Oddio, aiutatela”. Elettra Lamborghini, paura dopo il concerto: momenti di terrore nel dietro le quinte





Cristiano Malgioglio contro Elettra Lamborghini: “Ma vaffa***”

Dagospia ha quindi rivelato in anteprima che Cristiano Malgioglio è stato avvicinato dall’agente di Elettra Lamborghini, nel corso del Padova Pride dove entrambi erano protagonisti e dovevano esibirsi. A lui è stato chiesto di fare un cambio scaletta con la giovane, ma è stato il motivo a far innervosire l’uomo: “Fosse stato un volo di linea avrei potuto capire, ma se è così la può aspettare. C’è gente che non ha i soldi neanche per dare il latte ai bambini, andate tutti a fanc***. Ma chi si crede di essere, Lady Gaga?“.

Questo quanto detto a Malgioglio: “Dai, Elettra ha l’aereo privato che l’aspetta“. Da qui la rabbia di Cristiano, che è stato poi tranquillizzato da Carmen Russo, impaurita da quella reazione del cantautore. Lui si era anche infastidito perché Elettra si sarebbe rinchiusa nella sua tenda per rispetto della sua privacy. Dai diretti interessati nessun commento ufficiale, quindi vedremo se nelle prossime ore usciranno fuori delle dichiarazioni.

Parlando di Elettra, diversi giorni fa è svenuta ad un suo concerto e, poco dopo, ha inviato un messaggio ai suoi fan. Come al solito ha aggiornato tutti dal suo profilo Instagram spiegando cosa le fosse successo: “Ehi amici, questo è dopo… sono appena svenuta… Ma noi non molliamo niente, faceva molto caldo e forse ho perso troppi liquidi e ho mangiato troppi cannoli. Ma non vi mollerò mai, miei fan”.