Elettra Lamborghini ha messo da parte per qualche minuto la sua grande simpatia ed è diventata improvvisamente seria. Nelle scorse ore ha infatti ricordato uno dei momenti più difficili della sua vita, quando ha subito una perdita grave e dolorosa che ancora oggi la fa stare male. Ha scelto una data importantissima, visto che si sarebbe trattato del 22esimo compleanno del defunto. Dopo aver lavorato come opinionista a ‘L’Isola dei Famosi’ è tornata molto attiva sui social network.

E a proposito del reality show di Ilary Blasi, è esplosa una polemica per il suo presunto compenso da record. Secondo quanto rivelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, Elettra Lamborghini avrebbe ottenuto circa 250 mila euro: “Un quarto di milione. Con tutti i soldi che si è pappata senza fare nulla. Credeva di stare in un villaggio turistico, hanno soldi da buttare a Mediaset. Le hanno praticamente regalato un quarto di milione senza fare nulla. Poi parlano di crisi e vanno a trattare i prezzi dei naufraghi”.

Elettra Lamborghini ha espresso questo suo pensiero: “Oggi sarebbe stato il tuo 22esimo compleanno…Ti amo per sempre amore mio…cosa darei per riaverti…mi hai lasciato un vuoto incolmabile…Tanti auguri principessa, sei l’angelo più bello del paradiso…”. Un momento estremamente triste per l’ereditiera e cantante italiana, che ha voluto manifestare tutta la sua angoscia per una morte che non è riuscita ancora a superare e che dunque la tormenta anche in questi ultimi giorni.





Elettra Lamborghini, amante degli animali, ha voluto dedicare questo post su Instagram ad uno dei suoi cavalli scomparsi. Era molto affezionata e quando è morto è stata colpita da un dolore lancinante. Lei è anche una grande amante dei cani. L’artista ha deciso di omaggiarlo con una storia sul noto social network e siamo certi che in tanti le avranno scritto un messaggio in direct per tentare di tirarle su il morale in queste ore, sicuramente pervase da enorme angoscia e un senso di malinconia.

Alcuni giorni fa hanno fatto discutere alcune sue affermazioni sul vincitore de ‘L’Isola dei Famosi’, Awed: “Lo dico ad Awed. Praticamente non l’ho mai detto, ma c’è stato un periodo che a me piaceva Awed. Vi giuro è. Lo guardavo sui social. Si tratta di prima de L’Isola. Lui era fidanzato con una ragazza con i capelli rossi, credo si chiami Ludovica, molto bella. In pratica una volta avevo visto delle sue foto, era proprio bello”.