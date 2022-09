Elettra Lamborghini festeggia il marito Afrojack e lo fa in grande. Non dimentica poi di condividere con i tanti follower di Instagram la sorpresa e il regalo pensati per il suo amore, che ha appena compiuto 35 anni.

Un regalo a dir poco unico e originale quello dell’ereditiera e cantante che questa estate non si è fermata un istante, tra tour, live e spettacoli in tv. Per Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, si è dapprima armata di benda per gli occhi poi ha guidato il marito nella fattoria della loro enorme villa.





Elettra Lamborghini regalo al marito: che sorpresa!

Una mezz’oretta circa in auto ma di fatto girando intorno alla proprietà, come spiegato in un secondo momento dalla stessa Elettra Lamborghini. Poi, una volta arrivata di fronte alla zona riservata agli animali, gli ha fatto togliere la benda e di fronte a lui si è ‘materializzato’ il regalo di compleanno.

Due cuccioli, uno di capra, l’altro di lama da crescere e allevare. Del resto è nota la loro passione per gli animali. Ma in un primo momento il deejay è rimasto un po’ spaesato di fronte a quei due animaletti. Poi però ha abbracciato la moglie e ha cominciato ad abbracciare e a giocare con i due animali, dando prova di amarli già alla follia.

“Buon compleanno Babby. Amore mio, questo è il mio regalo per te, gli animali hanno un cuore nobile come il tuo e sono grandi amici. Spero che ti facciano sorridere sempre… sono qui per realizzare tutti i tuoi sogni e so che questo era uno dei tuoi. Ti amo”, le parole che accompagnano il post in cui Elettra Lamborghini mostra a tutti il regalo di compleanno al suo Afrojack che, evidentemente, li desiderava tanto.

