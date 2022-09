Per Elettra Lamborghini non c’è pace, infatti dopo aver rischiato grosso col marito Afrojack mentre si trovavano a bordo di un aereo, adesso è stata criticata aspramente per il suo look sfoggiato ai Tim Music Awards. Lei probabilmente pensava di dover ricevere unicamente complimenti, invece non è stato così. Per essere più precisi, c’è stata una vera e propria spaccatura sul web, con utenti che si congratulavano con l’ereditiera e altre persone che hanno invece puntato il dito contro il suo outfit.

Dunque, Elettra Lamborghini è finita nel mirino per il suo look considerato troppo esagerato durante i Tim Music Awards presentati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Parlando della disavventura, lei ha fatto sapere che i problemi sono iniziati quando hanno iniziato a scendere “cercando di schivare la tormenta”. Poi il momento più brutto: “Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo. Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare i freni non funzionano… Ci schiantiamo nell’erba”.





Elettra Lamborghini, critiche per il look ai Tim Music Awards

Momento decisamente no per Elettra Lamborghini, che è stata costretta a fare i conti con questo spiacevole episodio legato al look ai Tim Music Awards. La cantante aveva usato dell’ironia nella didascalia a corredo delle due foto provocanti, che aveva postato prima di partecipare all’evento musicale andato in scena all’Arena di Verona e trasmesso su Rai1. Ha indossato esattamente un outfit che prevedeva una tutina aderente di colore blu elettrico con cosce e i suoi addominali in grandissimo risalto.

Elettra ha scritto nel post Instagram: “Esco a fare la spesa”, corredato da una emoticon della risata e del carrello della spesa. Tra i commenti negativi è spiccato questo: “Non mi sembra un outfit adeguato per andare in onda in prima serata”. Ma c’è anche chi è stato contento del suo outfit: “Sei stupenda”, “Amore mio”, “Ah, ma sei impazzita, così fai morire le persone di infarto”. Staremo a vedere se lei risponderà alle critiche oppure si concentrerà esclusivamente sui complimenti comunque ricevuti.

Classe 1994, Elettra Lamborghini è unita in matrimonio con Afrojack, noto deejay originario dell’Olanda, dal 26 settembre del 2020. Parlando dei suoi ultimi mesi di attività, il 17 giugno scorso è uscita la sua nuova canzone Caramello, in collaborazione con Rocco Hunt e Lola Indigo. A maggio era invece stata presentata la sua statua di cera al Madame Tussauds Amsterdam.

