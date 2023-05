Compleanno pieno di sorprese per Elettra Lamborghini. Più un regalo strepitoso da parte del marito… Il 17 maggio l’ereditiera e cantante ha compiuto 29 anni e già poche ore prima aveva comunicato ai fan che ci sarebbe stato un grande annuncio. Tutti, o almeno quasi, convinti che si trattasse di una lieta notizia come quella della gravidanza, e invece ecco arrivare un nuovo album. “Buon compleanno a me. Sono molto emozionata nel dirvi che il mio regalo per voi arriva il 2 giugno!”, scrive lei nel post.

“Elettraton, il mio nuovo album, il frutto del mio lavoro in questi anni”, ha scritto emozionata la cantante, che tra i tanti messaggi anche da parte degli amici vip ha ricevuto anche un pensiero da parte di mamma Luisa: “Tanti auguri Elettra”, ha scritto. Ovviamente non sono mancati gli auguri del marito Afrojack, che sempre su Instagram le ha dedicato un messaggio molto romantico in occasione dei suoi primi 29 anni sotto a una bella foto della festeggiata.

Elettra Lamborghini, il super regalo del marito: “Un pazzo!”

“Buon compleanno al mio sole, la mia adorabile moglie”, si legge nella didascalia del post cui ha aggiunto tanti emoji con i cuori. E lei: “Sei il mio regalo preferito in assoluto. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo”. Uno scambio di messaggi che ovviamente non poteva passare inosservato tra i tanti fan del dj e della cantante.

Ma a proposito di regalo, tra le Storie Elettra Lamborghini ha mostrato proprio quello ricevuto dal marito. “Un pazzo”, l’ha definito. La torta, i festoni, i palloncini con scritto ’29’ e poi in garage la super sorpresa: un’auto. E che auto: una macchina di lusso che no, non è una Lamborghini.

Afrojack ha donato alla moglie un’Audi R8 arancione, proprio come il fiocco messo sopra. “Il regalo di mio marito”, ha scritto dapprima su Instagram Elettra mostrando l’auto sportiva da dietro. Poi la foto da davanti dove ha aggiunto: “Un pazzo”, con un cuore rosso. Insomma pare proprio che Elettra Lamborghini abbia gradito il “pensierino” di suo marito che vale circa 200mila euro.