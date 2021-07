C’è qualcosa che non torna sullo stato di salute della bellissima Elettra Lamborghini. Tutta colpa di un suo post condiviso mentre l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi, è in vacanza col marito, il deejay Afrojack. Come sapete, la talentuosa Elettra Lamborghini per il momento ha accantonato la tv e ora, con la sua nuova hit “Pistolero” in rotazione nelle radio, si è regalata una vacanza assieme al marito, il noto deejay Afrojack.

Neanche a dirlo, Elettra Lamborghini è sempre molto attiva suo social, sopratutto in vacanza. E si è tenuta in contatto con i suoi follower e fra i vari post condivisi uno ha fatto nascere nei fan il sospetto che la loro beniamina sia incinta e che in qualche modo volesse lanciare un messaggio per dare la notizia. Nelle stories della cantante – opinionista infatti è stato pubblicato uno scatto in cui si vede la mano di Afrojack indugiare sul “pancino” della bella Elettra. Tutto un equivoco?

Elettra Lamborghini, è incinta?

Forse no dato che recentemente Elettra Lamborghini ha confessato di avere un desiderio di maternità: “Sarebbe fantastico – ha fatto sapere a “Verissimo” – io voglio essere la migliore mamma del mondo, voglio essere presente, prendermene cura io, ma ho anche molta paura, il mondo mi fa paura e poi non è così facile”.





Ma non è finita, perché un altro sospetto ci viene quando pensiamo che la Lamborghini ha avuto un mancamento durante le prove di Battiti Live. Poco prima dell’esibizione a cantante e opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 ha avuto un lieve malore. Nel dettaglio, durante le prove dello show che si svolge tra la Puglia e la Basilicata e va in onda su Italia1, Elettra Lamborghini si è sentita male.

Lo ha spiegato lei stessa tra le Storie di Instagram preoccupando sicuramente i suoi tanti fan sulle prime: “Durante le prove ho avuto un mancamento, ho visto tutto bianco e faceva un caldo terribile […] Eppure sto mangiando e prendo integratori”, scriveva. Che sia perché è incinta? Chi lo sa…