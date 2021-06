“Con l’uccello in mano”. Elettra Lamborghini, l’ultima foto fa volare. Tutti impazziti: “Sei un mito”

Elettra Lamborghini, l’ironia pungente è di casa. La cantante ha ripreso la scalata verso la notorietà e il successo. Dopo aver ringraziato e portato a termine l’esperienza come opinionista dell’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ritorna sui social con una foto decisamente divertente e provocatoria. Costume bianco per la vacanza con il marito in Grecia. E il suo saluto ai fan è decisamente originale.

In perfetta forma fisica e in costume bianco intero, Elettra Lamborghini conosce perfettamente il modo migliore per dialogare con i fan. Lontano dall’Italia, la ricca ereditiera dedica ai follower un saluto con sullo sfondo le meravigliose spiagge dell’Egeo, ma ne farlo non sceglie una frase qualsiasi: “Foto con l uccello in mano… gli invidiosi diranno che é photoshop”.

Ed effettivamente affacciata dal suo lussuoso resort vacanziero, la foto non può che fare impazzire i fan generando l’ironia generale. Un piccolo volatile sul suo palmo e un sorriso malizioso rendono il post ironico e in perfetto stile Lamborghini. Ma non finisce qui, perché un secondo post recita: “Ho un bikini solo per te… ma non mando foto in direct”. E le visualizzazioni non possono che aumentare.





E se da un lato la ricca ereditiera è tornata ad apparire sul piccolo schermo dopo mesi di chiusura e di stallo in seguito all’emergenza sanitaria ancora in corso, dall’altro non ha mai smesso di utilizzare i canali social per fare incrementare il numero di interazione e portare il suo nome in cima alla vetta dei personaggi più seguiti di sempre nel mondo dello spettacolo.

Il risultato è pressoché soddisfacente ed Elettra Lamborghini può senza dubbio tenere in considerazione il feedback positivo che riceve quotidianamente dai suoi seguaci. Merito la sua disinvoltura, che la rende unica, e anche la sua ironia, cavallo di battaglia per permettere a una personalità genuina di essere puntualmente apprezzata anche quando le battutine tendono a fare alzare le temperature.