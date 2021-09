Fa scalpore con i suoi video e le sue canzoni raggiungono numeri strepitosi. Ultimamente è apparsa in veste di opinionista a “L’Isola dei Famosi”. Per non parlare di quello che accade sui suoi profili social. Elettra Lamborghini sta conoscendo un grandissimo successo. Il suo profilo Instagram, con ‘appena 369 post, conta addirittura 6,8 milioni di follower. I suoi scatti di vita quotidiana, spesso con suo marito, il producer e dj Afrojack, fanno strage nei cuori dei suoi fan.

Elettra ama provocare e spesso nelle sue foto appare sexy e conturbante. Qualche tempo fa la cantante aveva provocato una marea di reazioni scrivendo in un post: “Ciao da noi 3”. In tanti hanno pensato ad un annuncio di gravidanza, ma in realtà si trattava di uno scherzo. “Quelli sono due meloni” hanno capito i follower e la conta è presto fatta. Ora un altro messaggio simile ha incendiato di nuovo il web. Andiamo a capire di cosa si tratta.

Elettra Lamborghini è sposata con Nick Van de Vall, cantante e dj di fama internazionale noto al grande pubblico con lo pseudonimo di Afrojack. Ebbene fin dalla data del loro matrimonio, 26 settembre 2020, i fan si chiedono quando la famiglia si allargherà. Pare proprio che sia arrivato il momento. Ad annunciarlo è stata proprio la cantante. Con un messaggio su Instagram che in breve tempo ha raggiunto migliaia di reazioni e commenti.





Elettra Lamborghini e Afrojack hanno deciso: sono diventati genitori di un bel levriero italiano. Si tratta in realtà di un dolcissimo cucciolo. Nella story Elettra ringrazia Simona e il marito, che con ogni probabilità sono le persone dalle quali hanno ricevuto il cucciolo. Insomma, ad un anno di distanza dal matrimonio la famiglia si è allargata. Non c’è un bebè, ma un piccolo cagnolino: “Our babvy girl” si legge nella story. Chissà, forse manca poco per vedere Elettra Lamborghini diventare mamma.

Nel frattempo lei scherza e ci gioca su. Nei suoi post ama provocare e lanciare messaggi criptici. In tempi non so sospetti era stata la stessa Elettra Lamborghini a confessare di avere il desiderio di diventare mamma. Salvo poi aggiungere che ancora non è il momento. I tanti impegni e i numerosi progetti nel campo della musica, suoi e di suo marito, non consentono per ora di pensare ad una gravidanza. Molto meglio, e meno impegnativo, un bel cagnolino!