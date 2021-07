Elettra Lamborghini è stata tra i protagonisti sul palco di Battiti Live, dove ha regalato al pubblico il suo ultimo singolo accompagnato dall’ormai celebre coreografia. Poco prima dell’esibizione, in realtà, la cantante e opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 ha avuto un lieve malore. Nel dettaglio, durante le prove dello show che si svolge tra la Puglia e la Basilicata e va in onda su Italia1, Elettra Lamborghini si è sentita male.

Lo ha spiegato lei stessa tra le Storie di Instagram preoccupando sicuramente i suoi tanti fan sulle prime: “Durante le prove ho avuto un mancamento, ho visto tutto bianco e faceva un caldo terribile […] Speriamo che stasera vada bene e speriamo che faccia meno caldo” ha spiegato Elettra che poi per fortuna si è ripresa.

Elettra Lamborghini, spavento dopo Battiti Live: ospite indesiderato in camera

Tra le successive Storie di Instagram Elettra Lamborghini ha poi condiviso i momenti della sua performance sul palco di Battiti Live, ma non solo. Oltre alle foto e ai video sul palco e fuori, con gli amici vip come Maria Sole Pollio, la regina del twerk ha condiviso anche il suo spavento. Quando è tornata in stanza ha infatti trovato un ospite indesiderato ad attenderla: un topo.







“Simoneeee c’è un topo in camera mia! Porca tr* raga!” – ha iniziato a urlare Elettra Lamborghini accompagnando gli strilli con una risata nervosa. E poi: “Simoneeeee. Raga è appena entrato un topo grosso così, porca tr*. Oddio oddio oddio, no no no no. In realtà a me non dispiacciono i topi e li ho anche avuti. Uuuu guardalo, è uscito”, ha detto poi sollevata.

Poi, sempre tra le Storie, Elettra Lamborghini ha anche aggiunto una descrizione: “Raga è appena entrata una pantegana dalla finestra, zio pony! Raga io quando ero piccola ho avuto dei topi ballerini e sono adorabili, ma questa era una pantegana marrone”, ha concluso.