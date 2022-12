“Purtroppo è così”. Elena Sofia Ricci, la brutta notizia dal privato. I fan amareggiati

Tempo di grandi cambiamenti per Elena Sofia Ricci. L’attrice, infatti, ha lasciato la serie di Rai1 “Che Dio ci aiuti” che da anni la vede protagonista nel ruolo di suor Angela. La notizia era nell’aria, ma i fan hanno sperato fino all’ultimo che non fosse così. I fan mi vogliono bene. Si sono dispiaciuti quando ho lasciato Caro maestro, Orgoglio, I Cesaroni, quando è finita Vivi e lascia vivere. Grazie a questo slalom tra le serie e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia. Con i bambini è diverso. Però mi fa felice che il pubblico abbia imparato a conoscere me, la persona che sono, non i personaggi che interpreto. Poi ama anche quelli. Vuol dire che non l’ho tradito, ho fatto un buon lavoro”.

Così Elena Sofia Ricci ha ufficializzato l’addio alla fiction in una intervista a Repubblica. E la notizia dell’ultima ora riguarda un altro cambiamento importante per l’attrice, questa volta nella sua vita privata. Come scrive Today, sarebbe finita con il marito, il musicista Stefano Mainetti, dopo 19 anni. Una fonte vicina alla coppia lo ha confermato al portale dopo mesi di rumors. Infatti tra i colleghi girava voce che il loro matrimonio fosse in crisi: inoltre da tempo non si vedevano insieme, nonostante siano sempre stati molto riservati sulla loro vita di coppia. Pare che la decisione di separarsi sia stata presa di comune accordo.

Elena Sofia Ricci si separa dal marito Stefano Mainetti

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono sposati nel 2003 e l’anno dopo è nata la figlia Maria. Pertanto dopo un lungo periodo caratterizzato da una forte crisi i due hanno deciso di separarsi, prendendo strade differenti. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali della coppia che confermano l’addio. “Nei posti che sono soliti frequentare a Roma non si parla d’altro e nemmeno loro lo starebbero più tenendo segreto, camminando a passo spedito verso la separazione legale. Un colpo di scena che ha lasciato a bocca aperta amici, conoscenti e colleghi, certi che il loro fosse uno degli amori più solidi dello showbiz italiano”, si legge su Today.

Il loro sembrava un amore profondo e maturo. Va detto che sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata. Hanno sempre cercato di tenere il loro legame al riparo dai riflettori. “A casa il confronto artistico è continuo. Io la aiuto nella creazione dei personaggi, lei ascolta ripetutamente le mie musiche” aveva dichiarato nel 2019 Stefano Mainetti in un’intervista sempre a Today parlando di Elena Sofia Ricci.

Elena Sofia Ricci in passato era stata sposata con lo scrittore Luca Damiani, ma la loro relazione è naufragata dopo un anno, pare a causa dei tradimenti di lui. L’attrice ha conosciuto Mainetti a 40 anni, quando mise fine alla sua relazione d’amore con Pino Quartullo, con cui ha avuto la sua prima figlia, Emma. Dopo di che, l’attrice ha sposato nel 2003 il musicista ed è diventata mamma per la seconda volta.