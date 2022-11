“Io e suo marito…”. Nancy Brilli, fuori gli altarini. Sulla famosa collega la bomba intima

Nancy Brilli protagonista a Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani che torna da martedì 1° novembre alle 23.40 su Rai 2, con tre appuntamenti settimanali, il martedì, mercoledì e il giovedì. Un ciclo di dodici puntate dedicate a donne e uomini indomabili, ambiziosi e forti.

L’attrice torna in televisione con un’intervista fiume rilasciata a Francesca Fagnani, con la quale toccherà diversi temi caldi. Dal calcio all’amore con il cantante Ivano Fossati al clamoroso schiaffo dato al regista Paolo Virzì, dal quale l’attrice si è sentita “mortalmente offesa”, ma anche la scomparsa dalle scene televisive.

Leggi anche: “Mi sono operata 9 volte”. Nancy Brilli, la malattia di cui non ha mai parlato





Nancy Brilli su Elena Sofi Ricci: “Mi frequentavo con suo ex marito”

Nancy Brilli ha parlato anche del rapporto con la collega Elena Sofia Ricci, svelando di aver avuto una storia con suo marito. È stata Francesca Fagnani a introdurre l’argomento hot: “Non vi siete amate perché lei aveva una frequentazione con suo marito”, ha detto la giornalista parlando del rapporto difficile con Elena Sofia Ricci.

Tempo fa, l’attrice Elena Soffia Ricci disse della collega Nancy Brilli: “Veniva a fare l’amica e ascoltava le mie pene d’amore, parlandomi di un misterioso fidanzato, che solo dopo ho scoperto essere il mio ex marito”. nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, l’attrice ha voluto mettere le cose in chiaro e spiegare che in realtà i due si erano già lasciati.

“Era il suo ex marito. Non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra, non era vero che era la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa“, ha detto Nancy Brilli. L’ex marito di Elena Sofia Ricci era Luca Damiani, scrittore con cui l’attrice si è sposata nel 1991 e con il quale è rimasta insieme per circa un anno.