Edoardo Tavassi invaghito di Luca Daffrè? A raccontarlo a tutti è proprio il diretto interessato. Una dichiarazione al limite tra il serio e lo scherzo, tuttavia in molti hanno creduto alle sue parole che sono sembrate molto sincere. Ma cosa è successo? A confessarsi senza limiti è stato Edoardo che si è prestato a una dichiarazione fiume senza precedenti. L’uomo ha raccontato che non c’è nulla di finto all’Isola dei Famosi 2022 ed ha anche parlato del calo della libido.

“Se è tutto programmato a L’Isola? No è tutto vero, tutto ciò che avete visto è reale. Ad esempio quando eravamo legati stavamo davvero uniti da quell’elastico ve lo assicuro. Io ho chiamato Alessandro ‘il compagno di pipì’. Lui la fa ogni ora è assurdo. Poi non si magna nulla, tutto quello che devi fare è cercare di procacciarti del cibo. Nicolas ad esempio prendeva pesci piccoli e li doveva dividere con 10 persone. Ci mangi una puntina appena”.

Edoardo Tavassi invaghito di Luca Daffrè: “In dubbio mia eterosessualità”

“Calcolate che io ho perso 23 kg. Se possiamo fumare sull’Isola? Ma magari, al massimo un pezzo de legno, io stavo sbroccando. Non ci stanno i tabacchi credetemi. Come facevano le ragazze con i peli? Ci stavano delle lamette per quello. Un’altra cosa strana è che sull’Isola non c’hai il desiderio. Non pensi proprio a quello, ma zero ve lo assicuro. Vedi una bella ragazza e pensi?”.

“C’andrei? E ti dici ‘no, non ci andrei, non mi frega una mazza’. Pensi anche che non funzioni più nulla, perché è tutto sopito”. L’uomo ha anche speso delle bellissime parole per Alessandro Iannoni. Tanti complimenti anche per Luca Daffrè, che ha fatto vacillare Tavassi e la sua eterosessualità. “Io volevo mollare e lui con il suo modo zen da saggio mi faceva tornare tranquillo”.

Edoardo Tavassi invaghito di Luca Daffrè, ha raccontato: “Mi ha dato la forza di andare avanti. Lì ho trovato tante persone buone e tante altre che non mi sono piaciute. Ragazzi lui è un bono, ha messo in dubbio la mia eterosessualità. Ci sarei andato anche io con lui. A parte il cervo che je voi di a uno come lui? Poi non è stratega come dite è un buono”.

