Giorno dopo giorno su Belen Rodriguez si scoprono i dettagli relativi al nuovo fidanzato. Già un nome era trapelato poco tempo fa, ma ora abbiamo finalmente la sua prima foto. Inoltre, è stato aggiunto un particolare molto interessante, infatti la sorella dell’uomo sarebbe molto conosciuta in Italia. Nonostante lei stia vivendo questo rapporto nella privacy più assoluta, qualcosa è uscito fuori.

Bele e il nuovo fidanzato non sono ancora usciti allo scoperto, ma potrebbero farlo molto presto. Si vocifera che i due saranno insieme, in maniera pubblica, in occasione delle imminenti nozze di Cecilia Rodriguez. La sorella della showgirl sta per sposarsi con Ignazio Moser e alla cerimonia dovrebbe esserci anche la fiamma dell’ex moglie di Stefano De Martino.

Belen e il suo nuovo fidanzato: spunta la prima foto di lui

A ricevere la segnalazione su Belen e il nuovo fidanzato è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha condiviso con i suoi follower la prima immagine di lui. L’esperta di gossip ha commentato: “Così pare, habemus angelus“. Ma vediamo cosa è stato riferito dall’utente che ha contattato Deianira per metterla al corrente di nuove informazioni.

Ecco cosa hanno detto a Deianira Marzano: “Aggiornamento sul fidanzato di Belen (Angelo). La cognata (fidanzata del fratello) è un’attrice. Qui c’è una nuova foto di Angelo con lei e il fratello di lui di spalle in vacanza nella loro bella terra, la Sicilia. Ovviamente è quello col cappello Angelo”. Ed è stata mostrata la prima foto del presunto partner della sudamericana.

Ora resta da scoprire solamente il cognome, che per il momento non è stato diffuso. E chissà chi sia questa famosa attrice italiana, che condivide la parentela stretta con l’uomo.