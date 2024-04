Importante notizia su Anna Tatangelo e la sua vita privata. Infatti, è stata vista insieme ad un uomo nelle ultime ore, grazie anche alla visione delle loro Instagram stories. Hanno provato un po’ a nascondersi, ma gli attenti fan sono riusciti a capire tutto. Infatti, hanno mostrato gli stessi luoghi in cui si trovano attualmente e inevitabilmente l’uno era vicino all’altra.

Anna Tatangelo è decisamente al settimo cielo, dopo essere stata vista insieme ad un uomo. Sappiamo il suo nome e cognome ed è una grossa sorpresa per i seguaci della cantante, dato che nell’ultimo periodo su di lei erano uscite voci completamente opposte. Ma ora la situazione sentimentale è variata improvvisamente, generando entusiasmo tra i fan.

Leggi anche: “Dopo 23 anni insieme abbiamo deciso così”. Al Bano e Loredana Lecciso, l’annuncio di lei in tv





Anna Tatangelo l’hanno vista insieme ad un uomo: chi è lui

Ed ecco dunque servito il colpo di scena su Anna Tatangelo, che dopo essere stata vista insieme a quell’uomo, ha fatto esplodere nuovamente il gossip. Questa primavera ha portato solo notizie belle per l’artista, che è nuovamente felice in compagnia di una persona per lei speciale. Eppure, come detto precedentemente, sembrava fosse andata malissimo in passato.

La notizia clamorosa è che Anna Tatangelo è ormai ritornata ufficialmente insieme al fidanzato Mattia Narducci. I due, che si sono messi insieme oltre un anno fa, sembrava si fossero mollati. Lei aveva scritto sui social: “Si riparte sempre da se stessi”. Ma il sito Ultimenotizieflash ha adesso fatto notare che entrambi si trovano negli Stati Uniti per una meravigliosa vacanza di coppia a Los Angeles. Ed è dunque tornato il sereno.

Si sono fatti vedere in un selfie davanti allo specchio, oltre che in un’altra foto in cui si baciano sulle labbra, e hanno commentato: “I matti“. Amore ritrovato quindi al 100%.