Francesca Tocca avrebbe un nuovo fidanzato. Questa è l’indiscrezione bomba sulla ballerina, che si è da poco lasciata in maniera definitiva col marito Raimondo Todaro. L’addio tra i due era arrivato così: “Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente”.

Dunque, Francesca Tocca avrebbe voltato pagina e avrebbe un nuovo fidanzato che l’avrebbe fatta innamorare di nuovo. Raimondo e Francesca si erano conosciuti quando avevano rispettivamente 18 e 16 anni e dopo anni insieme prima sono diventati genitori e poi sono convolati a nozze, nel 2014. Sei anni dopo, dunque nel 2020 la prima frattura, profonda, che li aveva portati a separarsi a causa della sbandata di lei per il ballerino di Amici, Valentin.

Francesca Tocca avrebbe un nuovo fidanzato: chi è

A sganciare la bomba su Francesca Tocca è stata una seguace di Deianira Marzano, infatti l’esperta di gossip e tv ha pubblicato immediatamente la segnalazione sul presunto nuovo fidanzato dell’ex di Todaro. Vediamo insieme chi le avrebbe rubato il cuore e cosa fa nella vita la sua nuova fiamma.

Innanzitutto, la follower della Marzano ha fatto sapere: “Ciao Deia, ti segnalo nuovo flirt della Tocca. Davide Greco, barbiere di Sfera (il rapper Sfera Ebbasta n.d.r.). Se accetti ti mando foto e commenti”. E poi Deianira, una volta dato l’assenso, ha ricevuto la conferma che si dovrebbe trattare proprio di lui, visto che osservando il suo profilo Instagram, c’è la Tocca tra i suoi follower.

Non resta che aspettare eventuali comunicazioni da Francesca Tocca, che per ora non sono arrivate. Ma la news sta già facendo il giro del web.