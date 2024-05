Gigi D’Alessio, festa grande in famiglia. Com’è noto il cantautore napoletano sta per diventare di nuovo papà ma per ora è arrivato il quarto nipotino. Che presto conoscerà sua figlia, perché la compagna Denise Esposito è di nuovo incinta e questa volta sarà un fiocco rosa. Proprio di recente ha mostrato il pancione in una vacanza di famiglia a Disneyland, dove oltre al piccolo Francesco c’era anche Andrea, il figlio avuto da Anna Tatangelo.

È anche papà anche di Claudio, nato nel1987, Ilaria, nata nel 1992 e di Luca (Lda, classe 2003), nati dal matrimonio con Carmela Barbato finito nel 2006. Dalla lunga relazione con Anna Tatagnelo, come detto, nel 2010 è nato Andrea mentre due anni fa dall’amore con Denise è arrivato Francesco e ora aspetta la seconda figlia.

Gigi D’Alessio nonno per la quarta volta: il nome del piccolo

Il cantante aveva confermato la notizia del sesto figlio in arrivo a VivaRai2! di Fiorello. “Ormai a fare figlio in questo Paese siamo rimasti solo io e Mario Biondi”, aveva scherzato tirando in ballo il collega che ha nove figli. Poi l’annuncio del sesso a Sorrivi tv e Canzoni, in una lunga intervista.

“Con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il nome”, ha detto il cantante con molta emozione. Ma come anticipavamo, ora è è diventato nonno per la quarta volta: sua figlia Ilaria D’Alessio ha dato alla luce il primo figlio, che è un maschietto dopo 3 femminucce.

Gigi D’Alessio è nonno anche di Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021), figlie del suo primogenito Claudio. Ilaria ha dato il lieto annuncio su Instagram, ma ha il profilo privato, svelando anche il nome particolare dato al piccolo. “Un amore così non l’ho mai provato. Joseluí, mamma ti ama”, ha scritto sui social annunciando che il figlio è nato lo scorso 15 maggio. “Vita della vita mia”, ha commentato il neo nonno.