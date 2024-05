Il 16 maggio Laura Pausini ha compiuto 50 anni. La cantante, da anni icona della musica italiana anche nel mondo, ha festeggiato il compleanno insieme ai suoi fan. Nei giorni scorsi ha annunciato infatti il suo Birthday Paurty ai Magazzini Generali di Milano proprio il 16 maggio in occasione del compleanno. Un evento riservato ai soci del fanclub ufficiale.

In occasione del suo 50esimo compleanno, la cantante ha pubblicato un video con alcune immagini inedite, tra cui bellissime foto da bambina. “Cinquanta anni di vita e di persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di eventi che hanno disegnato la geografia del mio cammino. Grazie a tutti voi per avermi accompagnata nella mia crescita e nella realizzazione dei miei sogni con il vostro amore e la vostra presenza. Siamo solo a metà del percorso”, ha scritto Laura Pausini.

“Chi ha vinto Amici 23”. I nomi sorprendono, soprattutto per il primo e il terzo posto





Laura Pausini, com’è diventata la figlia Paola

“Grazie a tutti per avere fatto di me la persona che sono, spero di meritarvi sempre”, ha ha concluso nel filmato che racchiude alcuni dei momenti più importanti della sua vita: dall’attesa della figlia Paola al suo matrimonio con Paolo Carta fino ai Golden Globe che ha vinto nella categoria Miglior canzone originale con il brano Io sì (Seen). Durante la festa per i suoi 50 anni la cantante si è esibita insieme alla figlia Paola, avuta dal marito e musicista Paolo Carta, padre di altri tre figli, tra i quali Holden, cantante dell’edizione in corso di Amici di Maria De Filippi.

Un’eccezione per un’artista da sempre molto riservata come lei, che ha sempre tenuto il privato – la figlia Paola e il marito Paolo Carta – lontano dai riflettori. I due si sono conosciuti nel 2005, quando Paolo Carta diventa il chitarrista della band della cantante. Dopo un concerto a Parigi tra i due scocca la scintilla e poi l’amore. Nel 2013, a consacrare il loro amore, è nata Paola, che per i 50 anni della mamma si è esibita insieme a lei in uno dei suoi brani più famosi. Un po’ impacciata, la piccola ha voluto regalare questa grande emozione alla madre e si è mostrata al pubblico.

“Ci siamo sposati principalmente per nostra figlia. Praticamente da quando è nata ci chiede perché non siamo sposati. Avevo anche fatto una canzone, ‘Il nostro amore quotidiano’, anni fa, che finiva con la frase ‘Una promessa non è un documento/E per amarci non ci servirà’. Sinceramente non avevo la necessità di mettere una firma in un documento, so bene cosa provo e cosa abbiamo costruito e vogliamo costruire. Però ci sono tante cose burocratiche che, come sapete, hanno bisogno di essere formalizzate”, aveva raccontato Laura Pausini.