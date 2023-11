Notizia meravigliosa per l’amatissimo attore, considerato anche un bellissimo uomo, che è diventato papà per la quarta volta nella sua vita. Sua figlia è venuta alla luce nelle scorse ore e lui ha fatto il grande annuncio sul social network Instagram, mostrando la prima foto della neonata in sua compagnia e in quella di sua moglie. E c’è stato anche un ringraziamento speciale perché questo lieto evento si è verificato anche grazie all’intervento di una terza persona.

L’attore è papà per la quarta volta e ha anche svelato quale sia il nome dato a sua figlia. Ricordiamo che lui era appunto già diventato genitore concependo tre figli con due donne diverse. Con l’attuale coniuge è unito in matrimonio dal 2019 e finalmente hanno coronato uno dei sogni che avevano ormai da tempo, ovvero essere genitori. Davvero entusiasmo contagioso per la coppia, che è decisamente al settimo cielo.

L’attore è diventato papà per la quarta volta: nata sua figlia Dolly

Ecco come l’attore, insieme alla sua dolce metà, ha annunciato ai suoi fan il grande obiettivo raggiunto, ovvero essere chiamato papà per la quarta volta: “Nostra figlia Dolly è nata l’8 novembre e nel giro di cinque ore da quando era in vita, ha posto fine da sola allo sciopero dei SAG. Noi l’amiamo. Un enorme grazie alla nostra fantastica madre surrogata”. Quindi, la piccola ha visto la luce grazie alla maternità surrogata, strada scelta da marito e moglie.

La gioia più grande l’hanno vissuta Tom Ellis e la sceneggiatrice Meaghan Oppenheimer. Lui ha invece concepito due figli con la prima coniuge Tamzin Outhwaite, che si chiamano Florence e Marnie e hanno rispettivamente 15 e 11 anni. Ha una primogenita, nato da una relazione passata, che si chiama Nora ed è 18enne. L’attore 44enne è famoso per la serie Lucifer, dove interpreta proprio l’arcangelo Lucifero, e per essere Re Cenred nella serie Merlin.

Tom Ellis e Meaghan Oppenheimer hanno comunque iniziato la loro relazione da sette anni, poi il primo giugno del 2019 ci sono state le nozze. Lui, originario del Galles, è conosciuto pure per aver recitato nella sit-com della BBC, Miranda, svolgendo il ruolo di Gary Preston dal 2009 al 2015.