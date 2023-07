Figuraccia per Carlo Conti, il conduttore tv finito al centro della cronaca per essere cascato in una terriible fake news. In questi giorni il presentatore Rai è al lavoro per Tale e Quale Show” e ha messo a punto il cast della prossima edizione, che si terrà a partire dal 22 settembre in prima serata su Rai Uno. Dieci protagonisti, selezionati tra vecchi e giovani volti televisivi.

Come spiegato dallo stesso Carlo Conti ci saranno anche ”i ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni”, protagonisti indiscussi della scorsa edizione del talent targato Rai Uno. On gara quest’anno Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli.

Carlo Conti crede alla fake news della morte di Giovanni Allevi

Nel bel mezzo dell’organizzazione della nuova edizione di Tale e Quale Show, Carlo Conti è finito sui giornali per aver commentato una terribile fake news. Il conduttore, incredulo, come riportano siti come Gossip e Tv e Novella 2000, ha commentato la morte di Giovanni Allevi. Il compositore e pianista sta affrontando una dura battaglia contro un mieloma e nelle scorse ore è uscita la fake news sula sua scomparsa.

Carlo Conti ha creduto alla notizia e ha espresso sul web le sue sentite condoglianze per la scomparsa del pianista. Un errore in buona fede, visto che la fake news sulla morte di Giovanni Allevi si era ormai sparsa a macchia d’olio arrivando anche a testate giornalistiche importanti. Molti lettori hanno letto la notizia pensato si trattasse della realtà e hanno iniziato a pubblicare post in ricordo di Giovanni Allevi.

Poco dopo Giovanni Allevi è dovuto intervenire sui social per smentire la notizia: “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita! A presto”.